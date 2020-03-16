ru
ua

Карантин в Україні: з'явилися страхітливі фото з кордону

Новини » Коронавірус   

Через карантин Україна закрила кордони

Карантин в Україні призвів до посилення запобіжних заходів перетину кордонів. 16 березня були закриті кордони для іноземців, а з 17 березня повністю припиниться авіасполучення, залізничні та автобусні перевезення. У мережі з'явилися фото з одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею, де сотні заробітчан суцільним натовпом повертаються в Україну. Блогер Victor Datsko опублікував шокуючі знімки з кордону.

Віктор пише, що сотні українців, які повертаються з країн ЄС, де епідемія коронавіруса, ніхто не перевіряє і не відправляє на обсервацію.

"Піший з польського. Сотні нових санжар щодня. Не рахуючи буси, автобуси і бляхи. Ніхто їх не перевіряє. Думаєте вони заїдуть на самоізоляцію через свідому позицію? Х** там. Вони підуть по родичам і магазинам.
Тупо піз**ц. Мийте руки, сидіть вдома і не контактуйте з родичами з-за кордону", - пише блогер.

Карантин в Україні (фото: facebook.com/Victor Datsko)

Нагадаємо, що РНБО рекомендував українцям утриматися від виїзду за кордон. А в Україну зможуть повернутися:

  • громадяни України,
  • особи, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території України,
  • акредитовані працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Такі обмеження будуть діяти протягом двох тижнів.

Раніше ми писали, що Київ з 17 березня закривається на жорсткий карантин. Будуть працювати лише продуктові, господарські магазини, аптеки, АЗС, банки і банкомати.

МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону Єрмак: Україна погодить децентралізацію та вибори з ОРДЛО
Читати всі новини