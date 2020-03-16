Київ переходить на жорсткий карантин: закриють майже все

Карантин у Києві 2020 (колаж: РБК-Україна)

У Києві через коронавірус вводять жорсткий карантин

Карантин у Києві через коронавірус посилять ще більше. Віталій Кличко заявив, що в столиці закриють більшість магазинів, не працюватимуть торгові центри, ресторани, перукарні, розважальні заклади і так далі. Які магазини будуть відкритими, що буде з транспортом, коли почнуть діяти обмеження - в матеріалі Styler.

Що закриють і обмежать у Києві

Для того, щоб попередити в столиці поширення коронавіруса COVID-19, Київ переходить на жорсткі обмеження. 17 березня в столиці будуть закриті:

заклади швидкого харчування, ресторани, кафе і бари (замовити їжу можна буде онлайн),

торгові центри (виняток - продуктові магазини і аптеки),

спортивні комплекси і зали,

установи побутового обслуговування населення (СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони та інші,

розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби).

Що максимально обмежать у столиці з 17 березня

буде обмежено пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами,

обмежать проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.

Що буде працювати на карантині

продуктові і господарські магазини,

аптеки,

АЗС,

банки і банкомати.

"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей продуктами харчування і предметами першої необхідності. - Їх доставлять додому", - наголосив Віталій Кличко.

Керівників підприємств, установ і організацій зобов'яжуть перевести працівників на віддалену роботу.

Користування громадським транспортом обмежувати поки не будуть.

"Сподіваємося на свідомість киян, - не пересуватися по місту без крайньої необхідності", - заявив Кличко, закликавши пасажирів метро їздити в масках.

Київ посилює обмежувальні заходи Друзі! Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею й Україною! Тому, з 17 березня максимально обмежується: - Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України. - Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участі громадян. Тимчасово призупиняється робота: - Торговельних центрів. - Закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, барі. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі - Спортивних комплексів і залів. - Закладів побутового обслуговування населення: SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших. - Розважальних закладів: дискотек, нічних клубів, комп'ютерній комп'ютерних клубів. Працюватимуть: - Продуктові та господарські магазини. - Аптеки. - АЗС. - Банки та банкомати. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Альо смороду – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров'я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це! Міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування, повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ. Що стосується громадського транспорту - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей. Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 16 березня 2020 р.

У Києві посилять карантин (відео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Раніше ми писали, що коронавірусом в Україні захворіли ще дві жінки. Станом на 16 березня відомо про п'ять випадків інфікування, один із них - смертельний.