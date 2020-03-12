Карантин в Україні: з'явилися нові фото "панікерів" в супермаркетах

В Україні ввели карантин, щоб уникнути поширення коронавірусу. Це стало причиною того, що ще 11 березня, в день, коли уряд оголосив про майбутній карантин, у Києві люди в нападі паніки почали масово скуповувати продукти харчування.

В інших містах країни - ситуація не на багато краще. Там теж стали помічати підвищений ажіотаж в супермаркетах.

Як пише Telegram-канал "Чорний Список", найбільші черги в переддень карантину спостерігалися в гіпермаркеті Metro - там юрмилися покупці з повними візками товарів. В іншому - подекуди розкуповували крупи, цукор та акційні товари. Також українці повідомляють про те, що пустують деякі полиці в супермаркеті Varus.

Ситуація у супермаркетах України перед початком карантину (фото: t.me/blacklistua)

В цілому, відзначають автори посту, ситуація в маркетах України стабільна - в більшості магазинів вистачає всього.

"Закликаємо вас зберігати спокій - ніякого дефіциту не очікується", - йдеться в повідомленні.

У той же час, схожа ситуація і в сусідній Польщі. Там, судячи з фото, люди також "змітають" все з полиць супермаркетів.

Поляки в паніці "змітають" полиці супермаркетів (фото: twitter.com/radiosvoboda)

Раніше ми писали про те, що в деяких столичних торгових точках продавці виставляють додаткові полиці з крупами.