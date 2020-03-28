Карантин в Україні: плюси і мінуси роботи з дому, як правильно організувати своє місце

Карантин в Україні передбачає дистанційну роботу, тому було б доречно приділити цьому питанню увагу. Деякі українські фахівці навіть помітили переход на віддалену роботу, оскільки і до цього працювали на дому. Але що робити іншим?

Робота з дому стала справжнім викликом, оскільки збилися звичні графік і ритм життя. Проте є й плюси: можна прокидатися пізніше і в пробках стояти не доведеться. Про це інформує "Сьогодні".

"Економія часу на дорогу - це важлива перевага, адже вона може становити до 3 годин, в деяких випадках. Але крім того, є й економія грошей, причому ця сума може досягати 50-100 грн в день", - повідомив директор інтернет-супермаркету програмного забезпечення Softkey.ua, Денис Нікітчук.

Крім цього, працюючи вдома, ти не витрачаєш на обіди в кафе біля офісу, можеш довше спати і приділяти достатньо часу сім'ї і близьким. Однак є й недоліки.

"Тим, хто в основному проводить свій робочий час на роботі, - складно організуватися, оскільки більшість не звикло змінювати звичний спосіб життя і виходити з зони комфорту, або ж є складнощі в самій роботі, яку майже неможливо організувати в дистанційному форматі, якісь виробничі моменти, які не зробиш віддалено", - пояснює Інна Ковальчук, керівник Київського публічного агентства комунікацій/PR.

Щоб домогтися самоорганізації в таких випадках, важливо дотримуватися офісного дрес-коду, оскільки одяг впливає на продуктивність і настрій. Досвідчені фрілансери можуть не дотримуватися цього правила. Але вони знають, як це впливає на їх робочий настрій", - зазначає Костоглод.

Також під час роботи радять не відволікатися на побутові моменти і дотримуватися режиму. Важливо планувати завдання на день, а в кінці дня звірятися з цим планом, щоб розуміти, з чим виникають проблеми найчастіше.

"Ще допомагають звичні ритуали, які у нас були в колективі. Наприклад, щоранку ми ходили пити каву, обговорювати плани на день і просто базікати. Зараз ми робимо так само, тільки онлайн", - поділилася Хмеленко.

Нагадаємо, що шахраї вигадують нові схеми обману під час карантину в Україні.

Раніше ми писали, як правильно організувати карантин.