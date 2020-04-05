Посилення карантину з 6 квітня: відповіді на 10 найпопулярніших питань

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні з 6 квітня посилиться для всіх громадян

Карантин в Україні з 6 квітня буде більш жорстким: Постановою №211 будуть введені нові заходи. Серед них - обов'язкове носіння масок та документів, що засвідчують особу, заборона на відвідування більшості громадських місць, включаючи парки й сквери, а також інші заходи. У соціальній мережі Facebook з'явилося детальне роз'яснення, стосовно карантинних заходів, які введуть в Україні з 6 квітня.

Журналістка Галина Гузьо дала відповіді на найпопулярніші питання стосовно карантинних заходів, які будуть введені й посилені з 6 квітня.

Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу? Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину. Чи можна ходити по вулиці без маски? В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі. Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски? Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність. Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки? Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія. Чи можна ходити по вулиці втрьох? Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості. В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю? Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції та утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають. Люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму. Чи можна буде гуляти навколо будинку? Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами понад дві особи та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо. Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю? Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих. Як тепер вигулювати домашніх тварин? Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною. Коли діти знову підуть у школу? Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента починає працювати проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.

Скріншоти (facebook.com/galyna.guzjo)

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