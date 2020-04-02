Карантин в Україні: де маску носити обов'язково і які штрафи за порушення правил

Карантин в Україні було введено строком до 24 квітня через загрозу поширення коронавірусу. У містах тимчасово зупинили роботу метро, великих торгових центрів, магазинів і ресторанів. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, зоотоварам, ритуальним послугам, АЗС. Більшість жителів пішли на віддалену роботу, а школярі – на дистанційне навчання.

З 1 квітня в Україні посилили карантинні заходи Кабінет міністрів опублікував список нових заборон:

Заборонено в громадських місцях перебувати без маски або респіратора

Не можна ходити по вулиці компаніями понад дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей)

Заборонено бути у громадських місцях дітей віком до 16 років без супроводу повнолітніх

Забороняється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (можна тільки для вигулювання домашніх тварин або по службовій необхідності)

Не можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики

Заборонено проводити масові заходи для більш як десять осіб

Як пояснюють юристи, громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, за запрошенням, за плату, постійно або періодично, час від часу, в тому числі під'їзди, підземні переходи, стадіони.

У законах України поняття "громадського місця" зазначено у "Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Тобто, просто вулиця або двір не є громадським місцем.

Крім того, орган місцевого самоврядування може розширити список громадських місць, відповідно до статті 9 цього закону.

Також список громадських місць зазначений у статті 178 Кодексу про адміністративні порушення. Там в переліку громадських місць, які заборонені для розпивання алкоголю, вказані вулиці, закриті спортивні споруди, сквери, парки та всі види громадського транспорту.

"Радимо звернутися в органи місцевого самоврядування для ознайомлення зі списком місць у вашому місті", - радять юристи з приводу заборони на відвідування громадських місць без масок.

Для того, щоб не заплатити штраф від 17 тисяч гривень, варто носити маски або респіратори скрізь, крім власних квартир і будинків, а також дворів біля під'їзду, за умови, що ви там знаходитесь одні, радять юристи.

Нагадаємо, порушення правил карантинного режиму в Україні карається серйозними штрафами.

Перше порушення – 17 тисяч гривень.

Друге порушення – 34 тисячі гривень.

Третє порушення – кримінальна відповідальність.

Штраф українці можуть отримати не тільки за відсутність масок в громадських місцях, а також за прогулянки по парках, особливо великою компанією, за порушення правил ізоляції та обсервації, за відвідування дитячих і спортивних майданчиків.