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Карантин в Україні: де маску носити обов'язково і які штрафи за порушення правил

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Юристи пояснили, де маску потрібно обов'язково носити і які штрафи передбачені за порушення правил карантину

Карантин в Україні було введено строком до 24 квітня через загрозу поширення коронавірусу. У містах тимчасово зупинили роботу метро, великих торгових центрів, магазинів і ресторанів. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, зоотоварам, ритуальним послугам, АЗС. Більшість жителів пішли на віддалену роботу, а школярі – на дистанційне навчання.

З 1 квітня в Україні посилили карантинні заходи Кабінет міністрів опублікував список нових заборон:

  • Заборонено в громадських місцях перебувати без маски або респіратора
  • Не можна ходити по вулиці компаніями понад дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей)
  • Заборонено бути у громадських місцях дітей віком до 16 років без супроводу повнолітніх
  • Забороняється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (можна тільки для вигулювання домашніх тварин або по службовій необхідності)
  • Не можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики
  • Заборонено проводити масові заходи для більш як десять осіб

Як пояснюють юристи, громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, за запрошенням, за плату, постійно або періодично, час від часу, в тому числі під'їзди, підземні переходи, стадіони.

У законах України поняття "громадського місця" зазначено у "Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Тобто, просто вулиця або двір не є громадським місцем.

Крім того, орган місцевого самоврядування може розширити список громадських місць, відповідно до статті 9 цього закону.

Також список громадських місць зазначений у статті 178 Кодексу про адміністративні порушення. Там в переліку громадських місць, які заборонені для розпивання алкоголю, вказані вулиці, закриті спортивні споруди, сквери, парки та всі види громадського транспорту.

"Радимо звернутися в органи місцевого самоврядування для ознайомлення зі списком місць у вашому місті", - радять юристи з приводу заборони на відвідування громадських місць без масок.

Для того, щоб не заплатити штраф від 17 тисяч гривень, варто носити маски або респіратори скрізь, крім власних квартир і будинків, а також дворів біля під'їзду, за умови, що ви там знаходитесь одні, радять юристи.

Нагадаємо, порушення правил карантинного режиму в Україні карається серйозними штрафами.

  • Перше порушення – 17 тисяч гривень.
  • Друге порушення – 34 тисячі гривень.
  • Третє порушення – кримінальна відповідальність.

Штраф українці можуть отримати не тільки за відсутність масок в громадських місцях, а також за прогулянки по парках, особливо великою компанією, за порушення правил ізоляції та обсервації, за відвідування дитячих і спортивних майданчиків.

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