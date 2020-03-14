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Карантин в Україні: через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоу

STYLERЖиття    14.03.2020 - 09:27
Карантин в Україні: через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоу
Карантин в Україні - в країні припинили зйомки ТБ-шоу (фото: freepic)

Зйомки телешоу припиняються через пандемію коронавірусу

Карантин в Україні через коронавірус змусив деякі телешоу змінити початкові плани та тимчасово припинити роботу. Про це інформують українців в соціальних мережах.

Наприклад про те, що кастинги скасовуються позначили DreamCast та CinCin Casting у своєму Telegram-каналі. У CinCin Casting зазначається, що робота буде відновлена з 1 квітня.

Карантин в Україні: через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоуКарантин в Україні - в країні припинили зйомки ТБ-шоу

Проте зйомки припиняються далеко не скрізь. "ТРК-Україна" набирає людей для телепроекту "Говорить Україна", а "Новий канал", як і раніше запрошує масовку для участі в "Хто зверху?"

"Передбачено гонорар! Друзі, запрошуємо Вас на зйомки самого розважального та гумористичного шоу "Хто зверху!" Ви любите провести свій час весело, активно та в оточенні відомих зірок? - приходьте! Чекаємо Вас: 16, 17 та 18 березня", - зазначено в Telegram-каналі "Масовка Київ.ua".

Карантин в Україні: через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоуКарантин в Україні - в країні припинили зйомки ТБ-шоу

Нагадаємо, що у Києві через коронавірус посилять протиепідемічні заходи.

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А також про те, що українка з Китаю розповіла про ситуацію з коронавірусом. За її словами, епідемія піде на спад.

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