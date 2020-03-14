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Карантин в Украине: из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоу

STYLERЖизнь    14.03.2020 - 09:27
Карантин в Украине: из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоу
Карантин в Украине - в стране прекратили съемки ТВ-шоу (фото: freepic)

Съемки телешоу прекращаются из-за пандемии коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса вынудил некоторые телешоу изменить изначальные планы и временно прекратить работу. Об этом украинцев информируют в социальных сетях.

Например о том, что кастинги отменяются обозначили DreamCast, CinCin Casting в своем Telegram-канале. В CinCin Casting отмечается, что работа будет возобновлена с 1 апреля.

Карантин в Украине: из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоуКарантин в Украине - в стране прекратили съемки ТВ-шоу

Однако съемки прекратились далеко не везде. "ТРК-Украина" набирает людей для телепроекта "Говорит Украина", а "Новый канал" по-прежнему приглашает массовку для участия в "Хто зверху?"

"Предусмотрен гонорар! Друзья, приглашаем Вас на съемки самого развлекательного и юмористического шоу "Хто зверху!" Вы любите провести свое время весело, активно и в окружении известных звезд? - приходите! Ждем Вас: 16, 17 и 18 марта", - указано в Telegram-канале "Массовка Киев.ua".

Карантин в Украине: из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоуКарантин в Украине - в стране прекратили съемки ТВ-шоу

Напомним, что в Киеве из-за коронавируса усилят противоэпидемические мероприятия.

Мы писали, как выглядят легкие умершего от коронавируса.

А также о том, что украинка из Китая рассказала о ситуации с коронавирусом. По ее словам, эпидемия пойдет на спад.

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