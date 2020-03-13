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Карантин у Києві: столицю можуть повністю закрити на в'їзд-виїзд

STYLERЖиття    13.03.2020 - 09:49
Карантин у Києві: столицю можуть повністю закрити на в'їзд-виїзд
Карантин у Києві (Колаж РБК-Україна)

У Києві можуть посилити карантин і закрити в'їзди і виїзди з міста

Карантин у Києві може найближчими днями стати більш суворим через загрозу поширення коронавірусу. Як повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, в Києві зараз введені обмежувальні дії, а не повноцінний карантин. Але якщо в столиці буде офіційно зареєстрований випадок зараження коронавірусом, то будуть вводитися додаткові обмежувальні заходи.

"Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не обмежує роботу установ влади, всі працюють в штатному режимі. Єдине, що повинен бути скринінг в органах державної влади. Мається на увазі, що на вході з'явиться пост з лікарем, санепідеміологом, які за зовнішніми ознаками будуть контролювати. Люди з явними ознаками не допускатимуться", - розповів Поворозник на брифінгу в КМДА.

Він додав, що київська влада не виключає введення додаткових заходів у столиці та обмежень на в'їзд-виїзд з міста.

"Я підкреслюю, що це не карантин, а обмежувальні профілактичні заходи. У разі поширення, не дай Боже, коронавірусу в Києві – будуть прийматися карантинні заходи, які передбачають обмеження пересування громадян, в'їзду в місто, виїзду з міста", - зазначив чиновник.

Також Микола Поворозник пояснив, що всі масові заходи повинні обмежуватися кількістю 60 осіб, через те, що це кількість людей, яким можна зробити якісний температурний скринінг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в аеропорту Бориспіль були зняті з рейсу три пасажири з підозрою на коронавірус.

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