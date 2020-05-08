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Карантин в Україні: який бізнес найбільше постраждав

STYLERЖиття    08.05.2020 - 14:05
Карантин в Україні: який бізнес найбільше постраждав
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Кожен п'ятий підприємець задумався про закриття бізнесу після карантину

Карантин в Україні був введений через пандемію коронавірусу. Вже майже два місяці закриті торгові центри, великі магазини, кафе, ресторани, салони краси та багато іншого. На початку травня карантин знову продовжили, тепер до 22 травня. Проте з 11 травня його почнуть послаблювати та дозволять роботу деяких торгових точках.

Зокрема, з 12 травня відкриються салони краси, перукарні, непродовольчі магазини, літні майданчики ресторанів і кафе. Приватним підприємцям доведеться дотримуватися усіх правил роботи в карантині. Однак після закінчення карантину працювати зможуть не всі, оскільки дрібний і середній бізнес зазнав за два місяці колосальні збитки.

Як підрахували в Європейській бізнес-асоціації (ЄБА), кожен п'ятий підприємець в Україні задумався про закриття свого бізнесу. Третина ресторанів після карантину не відкриється.

Менеджер проєкту ЄБА Unlimit Ukraine Олена Еро розповіла у коментарі для видання "Сьогодні", хто найбільше постраждав від пандемії коронавірусу в Україні.

Вона зазначила, що в першу чергу це торкнулося тих бізнесменів, які не змогли перевести свою діяльність в онлайн. В особливій зоні ризику опинився малий бізнес, у якого немає ні запасу міцності на такі форс-мажори, ні налагоджених бізнес-процесів. Крім того, дрібний бізнес напряму залежить від зміни споживчої поведінки.

"За результатами опитування, кожен п'ятий бізнес розглядає варіант закриття через карантин. Майже третина, а саме 31% підприємців повідомили про скорочення персоналу, а ще 41% – про зменшення заробітної плати працівникам", - зазначила Олена Еро.

Голова правління ГО "Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва" Максим Тютюнників додав, що бізнесменам доведеться прийняти рішення про закриття бізнесу, бо після карантину вони не зможуть повернутися на потрібний рівень доходів.

"Підприємці, на жаль, багато закриваються. Бізнес не вірить, що після скасування карантину рівень продажів повернеться на той же рівень, що раніше. Платоспроможність населення падає. Найбільше постраждали ті, хто працює у сфері обслуговування (ресторани, кафе), туристичному бізнесі, а також — фермери. Думаю, тільки 50% малого бізнесу зможуть відновити свою роботу — це в першу чергу ті, у кого є фінансова подушка, а також своя, напрацьована роками, база постійних клієнтів", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли, скільки ресторанів не переживуть карантин в Україні.

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