Степанов розповів про карантин до кінця року і попередив про можливу зупинку транспорту

Карантин в Україні діятиме до кінця 2021 року щонайменше, при цьому є ймовірність посилення обмежень - зокрема, введення локдауну та повна зупинка громадського транспорту - якщо ситуація з коронавірусом буде виходити з-під контролю.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Чиновник зазначив, що зараз питання про додаткові обмеження та введення локдауну обговорюється.

"Але ми повинні балансувати між епідеміологією та життям країни, бізнесом... Ми поки дивимося на ситуацію", - сказав міністр.

Головне, щоб не було колапсу медичної системи, додав Степанов, назвавши це "основним показником".

Глава МОЗ закликав громадян дотримуватися всіх рекомендацій по профілактиці зараження COVID-19 і дотримуватися карантинних обмежень, оскільки зараз це "дуже важливо".

Згідно з прогнозом, у найближчі 2-3 тижні в Україні буде зростання захворюваності на коронавірус, і кількість нових випадків зараження може становити 25 тисяч на добу.

Також Степанов розповів, що в кінці березня або на початку квітня очікуються поставки вакцин від коронавірусу в рамках глобальної програми COVAX. Крім того, у квітні повинні прийти нові дози препарату Covishield (AstraZeneca).

Раніше повідомлялося, що Степанов висловився про українську вакцину від COVID-19, яка буде дорожча, ніж іноземні препарати.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що загальнонаціональний локдаун підтримують лише чверть українців.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова "Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи є в України шанси стати членом НАТО.

У тому ж випуску Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".

Крім того, в ефірі Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання COVID-19 в Україні та розповів про "британський штам" вірусу.

А Віталій Кличко, Андрій Садовий і Ігор Терехов розповіли про ситуацію великої кількості хворих на COVID-19 в їхніх містах.

Також стало відомо, що думають кияни про трансплантацію органів в Україні.