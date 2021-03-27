Степанов розповів про карантин до кінця року і попередив про можливу зупинку транспорту
Карантин в Україні діятиме до кінця 2021 року щонайменше, при цьому є ймовірність посилення обмежень - зокрема, введення локдауну та повна зупинка громадського транспорту - якщо ситуація з коронавірусом буде виходити з-під контролю.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Чиновник зазначив, що зараз питання про додаткові обмеження та введення локдауну обговорюється.
"Але ми повинні балансувати між епідеміологією та життям країни, бізнесом... Ми поки дивимося на ситуацію", - сказав міністр.
Головне, щоб не було колапсу медичної системи, додав Степанов, назвавши це "основним показником".
Глава МОЗ закликав громадян дотримуватися всіх рекомендацій по профілактиці зараження COVID-19 і дотримуватися карантинних обмежень, оскільки зараз це "дуже важливо".
Згідно з прогнозом, у найближчі 2-3 тижні в Україні буде зростання захворюваності на коронавірус, і кількість нових випадків зараження може становити 25 тисяч на добу.
Також Степанов розповів, що в кінці березня або на початку квітня очікуються поставки вакцин від коронавірусу в рамках глобальної програми COVAX. Крім того, у квітні повинні прийти нові дози препарату Covishield (AstraZeneca).
Раніше повідомлялося, що Степанов висловився про українську вакцину від COVID-19, яка буде дорожча, ніж іноземні препарати.
Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що загальнонаціональний локдаун підтримують лише чверть українців.
Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова "Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи є в України шанси стати членом НАТО.
У тому ж випуску Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".
Крім того, в ефірі Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання COVID-19 в Україні та розповів про "британський штам" вірусу.
А Віталій Кличко, Андрій Садовий і Ігор Терехов розповіли про ситуацію великої кількості хворих на COVID-19 в їхніх містах.
Також стало відомо, що думають кияни про трансплантацію органів в Україні.