Карантин в Україні хочуть знову продовжити: названа дата

Карантин в Україні знову хочуть продовжити. У МОЗ назвали ймовірну дату, розповіли, чи контрольована ситуація з коронавірусом в країні, а також, що в першу чергу закриють у разі посилення заходів.

Так, джерело в Міністерстві охорони здоров'я повідомило, що карантин можуть продовжити після 31 липня ще на два тижні, тобто до 14 серпня, пише "Сьогодні".

"Ще немає проєкту постанови, над ним поки йде робота. Але дискусія йде про те, що доцільно встановити карантин на 2 тижні, бо у COVID-19 такий термін інкубаційного періоду", - повідомили в МОЗ.

Нині у відомстві обговорюється також, в якому вигляді продовжувати карантин. Мова йде про заходи, які залишать, і про ті, що будуть скасовані. Найімовірніше залишаться вимоги до дотримання соціальної дистанції в громадських місцях, а також заходи, що стосуються транспорту, в тому числі і його обробка.

Якщо ж ситуація в якому-небудь регіоні погіршиться, буде, насамперед, зупинена робота спортзалів, стадіонів.

Складним залишається і питання щодо початку нового навчального року в школах з 1 вересня.

"Ми зі свого боку підготуємо інструкції для відкриття стандартного навчання. Але опрацьовуються абсолютно всі варіанти, в тому числі і варіанти дистанційного навчання. Ми розуміємо, що воно не зможе замінити очне навчання, тому потрібно навчити школи забезпечувати епідеміологічну безпеку", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, що в Україні діє адаптивний карантин через коронавірус. Він передбачає, що кожен регіон може послаблювати заходи залежно від ситуації на місці. Так, в Одесі нещодавно посилили карантин, а от Львівська область навпаки його послабила.