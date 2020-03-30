Карантин в Україні: як далі навчатимуться школярі

Карантин через коронавірус в Україні ввели 12 березня по 24 квітня. Школярі з 6 квітня будуть отримувати свої знання в онлайн-режимі. Саме з цієї дати стартує проект Всеукраїнська школа онлайн, в рамках якого 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців.

"Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з п'ятого по одинадцятий клас. По збалансованої програмі Міністерства освіти і науки викладається одинадцять предметів", – сказав Зеленський.

Отримувати знання онлайн школярі зможуть на Facebook і YouTube. Уроки щоранку будуть транслювати українські телеканали, які входять у освітній проект.

"За кожним класом буде закріплений один або кілька телеканалів. Їх перелік, а також розклад уроків на тиждень з'явиться зовсім скоро. Закликаємо батьків стежити за новинами і заохочувати дітей до перегляду. Власне, приєднатися до цього пізнавального контенту можна всією родиною. А тому залишаємося вдома, вчимося вдома", - зауважив Зеленський.

Як ми раніше писали, Міністерство освіти і науки вже скасувало держатестацію для 4-х і 9-х класів і готове відкласти зовнішнє оцінювання на кінець літа. Якщо так станеться, вступати абітурієнти будуть на початку жовтня 2020 року.