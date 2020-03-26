ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЗНО та навчальний рік в 2020 році: у Міносвіти вирішили, що робити зі школярами

STYLERЖиття    26.03.2020 - 15:34
ЗНО та навчальний рік в 2020 році: у Міносвіти вирішили, що робити зі школярами
Названі дати закінчення навчального року та ЗНО (Фото: freepik)

Українські школярі через карантин можуть продовжити навчання влітку

Карантин в Україні через загрози поширення коронавірусу продовжили до 24 квітня, а це означає, що школярі будуть продовжувати навчання дистанційно. Що будуть робити далі зі школярами, розповіла в. о. міністра освіти та науки Людмила Мандзій.

Вона повідомила, що навчальний рік для всіх класів, крім випускного одинадцятого, можуть продовжити до 1 липня. За словами Мандзій, у міністерстві розглядають кілька варіантів для закінчення навчального року в Україні. Остаточне рішення буде прийматися тоді, коли будуть зрозумілі терміни закінчення карантину.

"За одним сценарієм навчальний рік закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах, то в травні або червні ми повернемося за парти. Узагальнимо матеріал викладений учням дистанційно, підіб'ємо підсумки", - сказала в. о. міністра.

Для випускників також є два можливих варіанти. У першому випадку пробне зовнішнє незалежне оцінювання проведуть у травні, а основне ЗНО після 20 червня. У другому варіанті – і пробне та основне тестування пересунуть на червень.

"У будь-якому випадку ми готові провести зовнішнє незалежне оцінювання. Це залежить від часу, коли буде закінчено карантин. Закінчення навчального року для випускників 11-го класу буде залежати від закінчення основної сесії ЗНО", - додала Мандзій.

Є зміни й для учнів 4-х та 9-х класів. Для них буде скасована державна підсумкова атестація у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що школам розповіли, як продовжувати навчання під час карантину і весняних канікул.

Карантин в Україні та оплата комуналки: з'явилася важлива заява Великдень на карантині: кому дозволять прийти в церкву
Новини України КиївВНОкарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся