ЗНО та навчальний рік в 2020 році: у Міносвіти вирішили, що робити зі школярами

Названі дати закінчення навчального року та ЗНО (Фото: freepik)

Українські школярі через карантин можуть продовжити навчання влітку

Карантин в Україні через загрози поширення коронавірусу продовжили до 24 квітня, а це означає, що школярі будуть продовжувати навчання дистанційно. Що будуть робити далі зі школярами, розповіла в. о. міністра освіти та науки Людмила Мандзій.

Вона повідомила, що навчальний рік для всіх класів, крім випускного одинадцятого, можуть продовжити до 1 липня. За словами Мандзій, у міністерстві розглядають кілька варіантів для закінчення навчального року в Україні. Остаточне рішення буде прийматися тоді, коли будуть зрозумілі терміни закінчення карантину.

"За одним сценарієм навчальний рік закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах, то в травні або червні ми повернемося за парти. Узагальнимо матеріал викладений учням дистанційно, підіб'ємо підсумки", - сказала в. о. міністра.

Для випускників також є два можливих варіанти. У першому випадку пробне зовнішнє незалежне оцінювання проведуть у травні, а основне ЗНО після 20 червня. У другому варіанті – і пробне та основне тестування пересунуть на червень.

"У будь-якому випадку ми готові провести зовнішнє незалежне оцінювання. Це залежить від часу, коли буде закінчено карантин. Закінчення навчального року для випускників 11-го класу буде залежати від закінчення основної сесії ЗНО", - додала Мандзій.

Є зміни й для учнів 4-х та 9-х класів. Для них буде скасована державна підсумкова атестація у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що школам розповіли, як продовжувати навчання під час карантину і весняних канікул.