Карантин можуть посилити: під загрозою Одеська область

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 31 липня. На цей момент у країні діє адаптивний варіант, який містить тільки деякі обмеження для населення. Однак найближчим часом карантинні заборони можуть стати суворіше через велику кількість інфікованих.

Карантинні заходи можуть посилити не по всій країні, а вводити точково, на рівні міст і навіть сіл. Як пояснив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю для "Сьогодні", введення карантинних заходів має бути цільовим.

"Ймовірність є і це може відбутися в липні, найближчим часом. Може бути таке, що карантин посилять. Коли динаміка захворюваності посилюється, і ми бачимо спалах, тоді потрібно вводити обмеження. Правильно навіть вводити карантин по містах, селах. Вже були випадки, коли в селі було багато хворих і його закривали, і всередині села люди теж були на самоізоляції. Припустимо, 10% хворих жителів села знаходяться на самоізоляції — хтось одужує, комусь потрібна госпіталізація — через два-чотири тижні ситуація нормалізується, нових випадків немає — тоді можна відкривати село. Заходи повинні бути цільовими, таргетованими з конкретної ситуації, у конкретному населеному пункті. Тобто треба дивитися по групам людей, які живуть разом і можуть легко передати один одному вірус", - зазначив Милованов.

Він додав, що в зоні ризику знаходиться Одеса та область, через те, що у Молдові зафіксували спалах коронавірусу.

"Ми прогнозуємо, що спалах буде в Одеській області не стільки через туристів і невиконання правил, а через те, що в Молдові зараз великий спалах. Одеська область знаходиться поруч. Це представляє для нас певну небезпеку, тому що спалах може передатися в Одесу, а через внутрішніх туристів поширитися по Україні. Якщо не вжити більш жорстких заходів, щоб обмежити поширення вірусу в Одеській області, то є велика ймовірність, що вірус розвезуть в ключові великі міста — Київ, Харків, Дніпро і так далі. За цим треба стежити, посилити контроль виконання карантинних заходів в області й в місті Одеса", - розповів ексміністр і президент Київської школи економіки.

Він припустив, що ситуація з карантином буде продовжуватися і далі й українцям потрібно навчитися жити в нових реаліях.

"Зараз йде другий спалах і по Україні, і по світу. Поки немає вакцини або вироблення імунітету у перехворілих. Тому ця ситуація буде продовжуватися. Але, я думаю, люди не готові жити в жорсткому карантині. Люди не готові закритися вдома, тому треба готуватися до нової реальності — думати, як ми будемо працювати, вчитися, пересуватися, спілкуватися за умови, що ми будемо приділяти багато уваги своєму здоров'ю і здоров'ю людей навколо нас", вважає Милованов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям придумали нові штрафи за відсутність масок в громадських місцях.

А також розповідали про те, що в Україні після суворого карантину відкрили кінотеатри.