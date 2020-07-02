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В Україні запрацювали кінотеатри

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 09:18
В Україні запрацювали кінотеатри
Фото: люди в кінотеатрі (facebook.com/zhovten)

Кінотеатри можуть бути заповнені лише наполовину

З сьогоднішнього дня в Україні дозволено роботу кінотеатрів. Кабмін вніс зміни до адаптивного карантину.

Відповідне рішення опубліковано на сайті уряду.

Кінотеатри працюють з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання карантинних вимог.

Зазначимо, на сайтах кінотеатрів вже опублікована інформація про відкриття з 2 липня. Більшість з них уже мають розклад сеансів.

РБК-Україна писало, що 24 червня у Києві стартував новий етап послаблення карантину, коли дозволили роботу ресторанів, кінотеатрів і театрів. Однак, потім дату відкриття кінотеатрів відклали.

Раніше повідомлялось, що кінотеатри не відкрились 10 червня через брак нових стрічок, адже "до липня їм просто нема з чим зустрічати глядача".

Нагадаємо, у МОЗ пояснили обмеження часу роботи закладів у Києві, яке було введено вчора.

Вчора у Києві ввели обмеження на час роботи ресторанів, кінотеатрів та розважальних закладів.

Зазначимо, Кабмін пропонує карати штрафами за відсутність масок у громадському місці.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України кинотеатр
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