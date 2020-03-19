ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: в УПЦ МП закликали ігнорувати карантин

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 13:53
Коронавірус в Україні: в УПЦ МП закликали ігнорувати карантин
У Києво-Печерській лаврі звуть молитися (фото: facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

У Києво-Печерській лаврі закликали українців приходити в церкву і молитися

Карантин у Києві через коронавірус введений з 12 березня. В наслідок цих заходів заборонені масові зібрання, понад 60 осіб. Але в Києво-Печерській лаврі закликають ігнорувати карантин і приходити до храму молитися і обніматися. Як відомо, ця церква належить до Московського патріархату.

Києво-Печерська лавра вважає, що молитва і походи в храм важливіше карантину і коронавіруса і тому закликає мирян приходити в церкву.

Відповідне відеозвернення митрополита Павла під назвою "Великий піст" опублікували на Youtube-каналі "Лавра. Шлях порятунку".

Павло заявляє, що "не такий страшний коронавірус, як гріх", а також, що ситуація погіршиться, якщо люди не покаються".

"Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного", - заявив митрополит.

Києво-Печерській лаврі закликають ходити в храм (YouTube)

Як ми раніше писали, вселенський патріарх Варфоломій і через пандемію коронавіруса заборонив всі православні богослужіння до кінця березня.

Нагадаємо, раніше в рамках карантину в Україні були заборонені всі масові заходи. Зокрема, під заборону потрапили й релігійні обряди і церемонії з чисельністю більше десяти осіб.

У Києві виключають відкриття метро до кінця карантину Фанар заборонив православні богослужіння до кінця березня
Новини України церковькарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся