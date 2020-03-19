Карантин в Киеве: в УПЦ МП призвали игнорировать карантин

В Киево-Печерской лавре зовут полится (фото: facebook.com/kievopecherskaya.lavra)

В Киево-Печерской лавре призвали украинцев приходить в церковь и молиться

Карантин в Киеве из-за коронавируса введен с 12 марта. В следствие этих мер запрещены массовые собрания, более 60 человек. Но в Киево-Печерской лавре призывают игнорировать карантин и приходить в храм молиться и обниматься. Как известно, эта церковь относится к Московскому патриархату.

Киево-Печерская лавра считает, что молитва и походы в храм важнее карантина и коронавируса и поэтому призывает мирян приходит в церковь.

Соответствующее видеообращение митрополита Павла под названием "Великий пост" опубликовали на Youtube-канале "Лавра. Путь спасения".

Павел заявляет, что "не так страшен коронавирус, как грех", а также, что ситуация "ухудшится, если люди не покаются".

"Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких... Все спешите в храм, читайте Псалтырь, Евангелие, обнимайте друг друга", - заявил митрополит.

В Киево-Печерской лавре призывают ходить в храм (YouTube)

Как мы ранее писали, вселенский патриарх Варфоломей из-за пандемии коронавируса запретил все православные богослужения до конца марта.

Напомним, ранее в рамках карантина в Украине были запрещены все массовые мероприятия. В частности, под запрет попали и религиозные обряди и церемонии с численностью более десяти человек.