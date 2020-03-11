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Карантин у Києві: через коронавірус в церквах скасують богослужіння

STYLERЖиття    11.03.2020 - 19:44
Карантин у Києві: через коронавірус в церквах скасують богослужіння
У церквах Києва скасують богослужіння через карантин (колаж РБК-Україна)

Через карантин у столиці до кінця березня хочуть заборонити масові богослужіння в храмах

Карантин в Україні через коронавірус було оголошено на три тижні - в період з 12 березня по 3 квітня. Влада Києва заявила про закриття шкіл і дитячих садків, а також вводить обмеження на проведення масових заходів. Також у столиці вирішили про припинення проведення масових богослужінь у церквах.

Про це йдеться в протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій "Про додаткові заходи запобігання поширення нової коронавірусної інфекції (COVID 19)" від 11 березня, опублікованому на сайті КМДА.

Так, Департамент культури виконавчого органу зобов'язали підготувати звернення до голів релігійних установ міста Києва про припинення проведення масових богослужінь та попередження розповсюдження інфекції на території столиці та встановлення вхідного санітарного контролю (температурний скринінг).

У храмах ці обмеження хочуть застосовувати аж до 31 березня.

Нагадаємо, що в Києві не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. При цьому, зазначили в мерії, в місті спостерігаються активні міграційні процеси населення та існує реальна загроза завезення і розповсюдження COVID-19 на територію столиці.

В Україні тільки один лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом - у чоловіка в Чернівцях. Всього за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 40 підозр про захворювання COVID-19, в тому числі 2 підозри на території міста Києва. Зараз 4 зразки ще знаходяться на стадії дослідження.

Треба сказати, що раніше у ПЦУ зробили заяву про зв'язок відвідування церкви з поширенням COVID-19. Митрополит Дмитро Рудюк наголосив, що відмова від таїнства причастя - одного з головних побоювань парафіян - або ж спроби вигадати інші способи причащання є не чим іншим, як богохульством.

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