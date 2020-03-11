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Карантин в Киеве: из-за коронавируса в церквях отменят богослужения

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 19:44
Карантин в Киеве: из-за коронавируса в церквях отменят богослужения
В церквях Киева отменят богослужения из-за карантина (коллаж РБК-Украина)

Из-за карантина в столице до конца марта хотят запретить массовые богослужения в храмах

Карантин в Украине из-за коронавируса был объявлен на три недели - в период с 12 марта до 3 апреля. Власти Киева заявила о закрытии школ и детских садиков, а также вводят ограничения на проведения массовых мероприятий. Также в столице решили о прекращении проведения массовых богослужений в церквях.

Об этом говорится в протоколе заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)" от 11 марта, опубликованном на сайте КГГА.

Так, Департамент культуры исполнительного органа обязали подготовить обращение к главам религиозных учреждений города Киева о прекращении проведения массовых богослужений и предупреждения распространения инфекции на территории столицы и установления входящего санитарного контроля (температурный скрининг).

В храмах эти ограничения хотят применять вплоть до 31 марта.

Напомним, что в Киеве не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. При этом, отметили в мэрии, в городе наблюдаются активные миграционные процессы населения и существует реальная угроза завоза и распространения COVID-19 на территорию столицы.

В Украине только один лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом - у мужчины в Черновцах. Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19, в том числе 2 подозрения на территории города Киева. Сейчас 4 образца еще находятся на стадии исследования.

Нужно сказать, что ранее в ПЦУ сделали заявление о связи посещения церкви с распространением COVID-19. Митрополит Дмитрий Рудюк подчеркнул, что отказ от таинства причастия - одного из главных опасений прихожан - или же попытки придумать иные способы причащения являются не чем иным, как богохульством.

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