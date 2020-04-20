Карантин буде продовжено: у МОЗ назвали основні причини

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики пояснили, чому карантин в Україні потрібно продовжити

Коронавірус в Україні був діагностований у 5710 людини. З початку епідемії померло 151 пацієнт. У країні введено карантин до 24 квітня, але влада не виключає, що його доведеться продовжити.

За даними медиків, в кінці квітня в Україні очікується сплеск захворюваності COVID-19 і це може статися через те, що багато українців не послухали рекомендацій з приводу карантину і пішли в церкву на Пасху.

"На жаль, недотримання карантину може вплинути на його продовження. Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що Україна ввела карантин дуже швидко і досить жорсткі заходи карантину, дозволило зробити зростання захворюваності не піковим, а таким досить пологим. Тому сьогодні вся наша мережа, яка є в Україні, а це фактично 35 тисяч ліжок госпітальної бази, сьогодні не переповнена", - пояснила в ефірі ТСН заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Вона додала, що тільки суворе дотримання карантину може уберегти жителів країни від масового захворювання коронавірусом.

"І кожен з нас повинен розуміти, що, якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не вигадка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров'я, ми зможемо зберегти медиків і саме головне – врятувати життя тисяч наших громадян", - додала Микичак.

Як раніше повідомляв Styler з посиланням на власні джерела в уряді, карантин в Україні можуть продовжити ще на місяць, до 25 травня. Однак деякі пом'якшувальні заходи також розглядають.