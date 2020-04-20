Карантин будет продолжен: в Минздраве назвали основные причины

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики объяснили, почему карантин в Украине нужно продолжить

Коронавирус в Украине был диагностирован у 5710 человек. С начала эпидемии скончалось 151 пациент. В стране введен карантин до 24 апреля, но власти не исключают, что его придется продолжить.

По данным медиков, в конце апреля в Украине ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 и это может произойти из-за того, что многие украинцы не послушали рекомендаций по поводу карантина и пошли в церковь на Пасху.

"К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четче понимаем, что, то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина, позволило сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим. Поэтому сегодня вся наша сеть, которая есть в Украине, а это фактически 35 тысяч коек госпитальной базы, сегодня не переполнена", - объяснила в эфире ТСН заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак.

Она добавила, что только строгое соблюдение карантина может уберечь жителей страны от массового заболевания коронавирусом.

"И каждый из нас должен понимать, что, если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему охраны здоровья, мы сможем сохранить медиков и самое главное – спасти жизни тысяч наших граждан", - добавила Микичак.

Как ранее сообщал Styler со ссылкой на собственные источники в правительстве, карантин в Украине могут продлить еще на месяц, до 25 мая. Однако некоторые смягчительные меры также рассматривают.