Этот макияж для женщин после 50 "минуснет" сразу 10 лет: красоту не испортит даже летняя жара

Макияж способен не только подчеркнуть красоту женщины, но и визуально ее омолодить. Но летом, когда становится жарко, очень важно подобрать правильные и удачные косметические "хаки", чтобы не только "минуснуть" 10 лет, но еще и не утяжелить свой образ избытком ацентов.

Как краситься женщинам после 50 лет, чтобы выглядеть молодыми, а также в чем заключается секрет летнего мейкапа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Омолаживающий макияж - начните с кожи

Уход за кожей - главный секрет красоты и молодости. Летом не забывайте о защите от солнца. Кроме того, используйте тональный крем с эффектом увлажнения, если замечаете сухость.

Женщинам после 40 и 50 лет лучше выбирать легкие средства, такие как ВВ-крем. Они не будут "забивать" поры и не начнут "сползать" во время жары. Если же вы замечаете какие-то незначительные недостатки - скройте их консилером, желательно влажным, а не сухим.

Как ухаживать за кожей после 55 лет (иллюстрация: freepik.com)

Как выглядеть моложе своего возраста - не забывайте о губах

Основное правило летнего макияжа - защита и увлажнение. И это касается не только кожи. Подберите помаду с увлажняющим эффектом и SPF. Также не забывайте о легких скрабах.

Женщинам в возрасте не следует выбирать слишком яркие помады. Лучшим вариантом будет нейтральный оттенок, который только выровняет тон и освежит губы. Красные и темные помады летом неуместны.

Макияж для женщин после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)

Брови

Женщинам в возрасте нужно отказаться от экспериментов с формой бровей. Красоту и молодость вернет натуральная форма, которую можно восстановить обычным карандашом. Но очень важно подобрать стойкий продукт правильного цвета.

Макияж для женщин после 45 лет должен быть едва заметным. Подбирайте карандаш или гель для бровей, максимально приближенный к вашему цвету волос. Если вы носите седину, попробуйте нежные и приглушенные оттенки. Главное - прорисовывайте волоски бровей, а не закрашивайте всю форму одной толстой линией.

Как красить брови женщинам после 55 лет (иллюстрация: freepik.com)

Как подобрать макияж женщине за 55 - сделайте акцент на глазах

Именно в теплое время года вы можете визуально скрыть свой возраст благодаря удачному макияжу. Дело в том, что правильный акцент на глазах способен превратить вас в главную красавицу этого лета.

Для этого выбирайте нежные и натуральные оттенки теней. Прекрасно подойдут персиковые и кремовые цвета. Откажитесь от "смоки", подводить глаза следует только нетвердым карандашом и очень осторожно. Не забывайте, что летом тени могут "скатываться", поэтому выбирайте кремовые и устойчивые продукты.

Секрет макияжа для женщин в возрасте (иллюстрация: freepik.com)

Макияж для женщин после 40 лет - важный аспект

Завершать макияж следует румянами или бронзером. Но здесь есть несколько важных моментов. Не наносите розовые и красные румяна на скулы, так вы только прибавите себе возраст.

А бронзер используйте только по назначению, а не для контуринга. Зафиксировать макияж вам поможет либо минеральная пудра, либо спрей с легким сиянием.