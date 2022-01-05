Українські та світові експерти склали прогноз на 2022 рік

Українські та британські економісти підготували вже п'ятий спецвипуск "Світ попереду". Він традиційно виходить наприкінці року та містить прогнози на найближчий рік від визнаних експертів як в Україні, так і за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на упорядників спецвипуску.

Спецвипуск містить 220 сторінок. Якісна аналітика з прогнозами на 2022-й поділена на дві частини - загальносвітову з прогнозами експертів The Economist та українську з авторськими колонками лідерів думок, представників великого бізнесу, топ-чиновників, економістів, істориків, дипломатів тощо.

"Вперше цей випуск, який тепер називається "Світ попереду", вийде українською. У ньому ми та наші британські колеги зібрали керівників держав і великих компаній, щоб обговорити, якими наступного року будуть глобальна економіка, світ культури й технологій. Серед них і президент України, чия колонка відкриває українську частину цього проекту", - говорить головний редактор НВ Віталій Сич, що представляє упорядників з української сторони.

За словами президента Володимира Зеленського, 2022 рік для України буде вирішальним. За його словами, від успіхів 2022-го у питанні вакцинації від Covid-19 та продовження багатьох реформ залежить подальше життя країни.

"Суспільства, які відстають у вакцинації, відставатимуть і в економічному розвитку", - заявив Зеленський.

А ось екс-посол США в Україні Вільям Тейлор наголосив, що перше завдання – стримати ще одне вторгнення Росії.

"Український народ згуртований у боротьбі з Росією як ніколи", – вважає дипломат.

Але не політикою єдиною. Автори колонок зачіпають різні теми: охорона здоров'я, підкорення космосу, туризм, кіноіндустрія. Багато уваги приділили технологіям та інноваціям, адже за ними майбутнє.

"Український IT-сектор має величезний потенціал для розвитку. Україна може стати найбільшим IT-хабом у Східній Європі, де створюватимуться продукти, які змінюватимуть світ", - упевнений віце-прем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наступним поколінням українців хліб даватимуть інновації, вважає голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків. За його словами, підготовлені кадри, проєкти світового рівня, провідні фінансові сервіси, поступова диджиталізація промисловості разом із здоровим трудоголізмом дають країні шанс нарешті перестати залежати від родючості ґрунтів.

"Підживлена інноваціями, зростає ефективність традиційних індустрій. Згадаю близьку мені фармацевтичну галузь, яка бореться за право постачати до Євросоюзу недорогі ліки. Понад це, Україна готова створити антикоронавірусний хаб, який зможе в майбутньому забезпечити весь регіон вакцинами та препаратами від ковіду", – пише Дмитро Шимків.

Коронавірус був однією з провідних тем і в британській частині спецпроєкту. Також її автори торкалися світової енергетичної кризи, протистояння між США та Китаєм, політичної ситуації у США та її впливу на світ.

"Ця країна ще багато років залишатиметься великою державою, але наскільки вона буде впливовою, залежить не від її зовнішньої політики, а від її здатності вирішувати власні внутрішні проблеми", - каже відомий американський філософ, політичний економіст та публіцист, а також старший науковий співробітник Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.