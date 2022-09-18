Військовий експерт назвав 5 сценаріїв закінчення війни Росії проти України

Політолог та військовий експерт, а також експерт у галузі міжнародних відносин та глобальної безпеки Павло Лузін висунув п'ять можливих сценаріїв розвитку подій на фронті.

Війна Росії проти України триває вже понад 200 днів і за цей час стали очевиднішими провали росіян. Економіка через санкції в Росії відлетіла на десятиліття тому, армія виявилася погано підготовлена, і зовнішня політика теж полетіла вниз.

Про це йдеться у його аналітичному листі для Kit.

Павло Лузін вважає, що події можуть розвиватися в різних напрямках і практично в кожному сценарії - Росія програє. Військові дії можуть розтягнутися на місяці й навіть на роки, але питання в тому, чи вистачить Росії на це сил. Він висунув п'ять варіантів закінчення війни - три можливі, один наївний і один майже неймовірний.

Нескінченна війна

Це "корейський" сценарій: між Росією та Україною з'явиться "лінія розмежування" - як кордон 38-ї паралелі між Південною Кореєю та КНДР.

Мирного договору не буде, але сторони підпишуть угоду про перемир'я, яку самі періодично порушуватимуть, вимотуючи один одного бойовими операціями на різних ділянках фронту. Це невигідно ні Росії, ні Україні – але продовжуватись може нескінченно довго.

Терор-війна

Сценарій сектору Газа. Росія переведе промисловість на військові рейки – наскільки це можливо в умовах санкцій, а на захоплених територіях залишить добровольців, ПВК без єдиного командування та недоукомплектовану армію.

Ракети, що поставляються з підсанкційних заводів, епізодично прилітатимуть по цивільних об'єктах в Україні, а силовики в погонах і без займатимуться криміналом на окупованих територіях.

Віртуальна війна

Кремль здійснить черговий "жест доброї волі" та ще одну операцію з "перегрупування" - тобто просто виведе війська із захоплених після 24 лютого територій.

А щоб пояснити співгромадянам, що це не відступ і не поразка, влаштує чищення військового керівництва з показовим покаранням "цапів-відбувайлів", ліквідує ПВК і піде на деякі поступки Заходу. Але офіційно війна не закінчиться – вона залишиться у телевізорі та риториці політиків.

Війна з ескалацією

Путін намагатиметься відвернути увагу з України на інші регіони. Наприклад, Росія може влаштувати військову провокацію у бік якоїсь країни НАТО.

Головний розрахунок Кремля тут будуватиметься на тому, що НАТО не захоче воювати з Росією та спробує піти на переговори. А вже там можна поторгуватись за долю України (або хоча б Донбасу).

Переворот та кінець війни

Україна посилюється за допомогою західної зброї, російська армія знекровлена і не може їй протистояти, учасники бойових дій повертаються до своїх регіонів і організують ОПУ або входять до "приватних армій" окремих представників еліти, які вирішують боротися за владу.

Генерали спецслужб беруть справу у свої руки та зміщують центральне керівництво. Тепер усі політичні та військові помилки — це провина колишнього президента та тих, хто шалено його підтримував.

А далі - як вийде: можливо, завершення війни, реформи та розв'язання проблеми фейкових республік "ДНР"-"ЛНР" та Криму за допомогою ООН.