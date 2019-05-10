Капати буде скрізь: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у п'ятницю, 10 травня, очікується дощова і прохолодна. Температура повітря буде невисокою практично у всіх областях країни.

Погода на сході України 10 травня буде несприятливою. Дощі пройдуть майже в усіх областях, крім Полтавської та Дніпра. Вночі очікується +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

На півдні очікується прояснення, невелика хмарність. Невеликий дощ пройде лише в Одеській області. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень +16 +18 градусів, в Одесі +14 +16 градусів, в Криму до +18 градусів.

У північних областях очікується невеликий короткочасний дощ. Вночі +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів.

На заході пройде дрібний дощ. Вночі температура повітря підвищиться до +6 +8 градусів, вдень очікується +14 +17 градусів, місцями можливе потепління до +18 градусів.

В центральній частині країни очікуються невеликі локальні дощі. Вночі +8 +10 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

У Києві 10 травня буде йти дощ. Вночі очікується +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

Погода в Україні 10 травня

Крім того, синоптик Наталка Діденко уточнила прогноз на найближчий тиждень і повідомила, що дощі щільно окупували територію України.

"Припинення дощу буде, прояснення – теж. Але нікуди не підуть дощі. Сталого потужного антициклону, який припинив би це мокре неподобство, поки не видно", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик засмутила прогнозом погоди на тиждень.

А також розповідали про те, що синоптик застерігає про негоду.