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Райський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образом

Lite » Мода 24.05.2019 - 22:28
Райський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образом
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/officialfaberge)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

26-річна модель підготувала новий яскравий наряд

Вінні Харлоу, яка днями блищала в прозорій сукні з аплікацією у вигляді крокодила, підготувала новий не менш вражаючий наряд. На червону доріжку благодійного гала-вечора amfAR, який проходив на території розкішного Каннського готелю Hotel du Cap-Eden-Roc, вона прибула у вбранні від британського дизайнера Річарда Куїнна. Цей модельєр прославився на весь світ незвичайним баченням і фірмовими квітковими мотивами.

Райський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образомРайський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образомРайський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образом

Вінні Харлоу в сукні від Richard Quinn (фото: instagram.com/richardquinn)

26-річна модель одягла довгу чорну сукню з яскравою вишивкою, розшиту бісером. Але екзотичні рослини, які зверху донизу "заплели" наряд – не єдина його прикраса. Ззаду до сукні був пришитий об'ємний шлейф з чорної напівпрозорої тканини. Доповнили лук дівчани вишукані прикраси від легендарного ювелірного будинку Fabergé з колекції Secret Garden: кольє, браслети, сережки з різнокольоровими каменями. Останній штрих: бездоганний макіяж і гладко зачесане волосся. Такий барвистий образ зробив і без того яскраву Вінні схожою на райську птицю. Дівчина буквально відразу стала зіркою червоної доріжки, до якої була прикута увага гостей і преси.

Райський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образом

Райський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образомПрикраси Fabergé – вишукане дополениние розкішного способу (instagram.com/officialfaberge)

"Спасибі, amfAR, за те, що вибрали мене у якості співголови! Готова до цієї дивовижного події...", – написала вона на своїй сторінці в Instargam. Фоловери не стали зволікати з захопленими коментарями:

  • Вінні! Це неймовірно!
  • Ти виглядаєш супер дивно
  • Ух ти, Вінні! Ви готові правити світом... В алмазах
  • Ти просто королева!
  • Ти моє натхнення
  • Чудова
  • Ти так гламурна
  • Ангел
  • Люблю тебе, королева!
  • Боже мій! Найкрасивіша дівчина у світі. Я люблю тебе
  • Просто ідеал
  • Вінні – це перемога!
  • Ніхто не може навіть наблизитися до вашої нескінченної краси
  • Ти так досконала, бережи тебе Бог... ВАУ, ти неймовірно красива...

Нагадаємо, Вінні обожнює стильні вбрання. Її образи регулярно стають предметом обговорення для модних порталів і джерелом натхнення для шанувальників.

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