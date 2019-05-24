Райський птах: розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим образом

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/officialfaberge)

26-річна модель підготувала новий яскравий наряд

Вінні Харлоу, яка днями блищала в прозорій сукні з аплікацією у вигляді крокодила, підготувала новий не менш вражаючий наряд. На червону доріжку благодійного гала-вечора amfAR, який проходив на території розкішного Каннського готелю Hotel du Cap-Eden-Roc, вона прибула у вбранні від британського дизайнера Річарда Куїнна. Цей модельєр прославився на весь світ незвичайним баченням і фірмовими квітковими мотивами.

Вінні Харлоу в сукні від Richard Quinn (фото: instagram.com/richardquinn)

26-річна модель одягла довгу чорну сукню з яскравою вишивкою, розшиту бісером. Але екзотичні рослини, які зверху донизу "заплели" наряд – не єдина його прикраса. Ззаду до сукні був пришитий об'ємний шлейф з чорної напівпрозорої тканини. Доповнили лук дівчани вишукані прикраси від легендарного ювелірного будинку Fabergé з колекції Secret Garden: кольє, браслети, сережки з різнокольоровими каменями. Останній штрих: бездоганний макіяж і гладко зачесане волосся. Такий барвистий образ зробив і без того яскраву Вінні схожою на райську птицю. Дівчина буквально відразу стала зіркою червоної доріжки, до якої була прикута увага гостей і преси.

Прикраси Fabergé – вишукане дополениние розкішного способу (instagram.com/officialfaberge)

"Спасибі, amfAR, за те, що вибрали мене у якості співголови! Готова до цієї дивовижного події...", – написала вона на своїй сторінці в Instargam. Фоловери не стали зволікати з захопленими коментарями:

Вінні! Це неймовірно!

Ти виглядаєш супер дивно

Ух ти, Вінні! Ви готові правити світом... В алмазах

Ти просто королева!

Ти моє натхнення

Чудова

Ти так гламурна

Ангел

Люблю тебе, королева!

Боже мій! Найкрасивіша дівчина у світі. Я люблю тебе

Просто ідеал

Вінні – це перемога!

Ніхто не може навіть наблизитися до вашої нескінченної краси

Ти так досконала, бережи тебе Бог... ВАУ, ти неймовірно красива...

Нагадаємо, Вінні обожнює стильні вбрання. Її образи регулярно стають предметом обговорення для модних порталів і джерелом натхнення для шанувальників.