Яскраво і сміливо: колекція Richard Quinn AW19 підкорила Лондон (фото)

Колекція Richard Quinn AW19 (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

Richard Quinn на London Fashion Week: молодий дизайнер знову здивував світ моди

Принт, що запам'ятовується, незвичайний силует і сміливі рішення – вивчаємо найяскравіші образи колекції.

29-річного Річарда Куїнна називають одним з найбільш багатообіцяючих молодих дизайнерів. У 2017-му році він став лауреатом престижної премії H&M Design Award і з тих пір увага модних критиків буквально прикута до його робіт.

Відомий пристрастю до екологічної моді, він мріє скоротити рівень викиду вуглецю в атмосферу і багато уваги приділяє захисту навколишнього середовища. У розробці тканин він використовує тільки натуральні барвники і ретельно стежить за утилізацією виробництва. Любов до природи відбилася і в його роботах. Так, рослинні мотиви і натуральні відтінки вже стали відмінною рисою його творчості.

Показ нової осінньо-зимової колекції Richard Quinn на Тижні моди в Лондоні (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

У цьому році на Тижні моди в Лондоні він представив свою нову колекцію, яка вже зібрала безліч позитивних відгуків. Так, модні портали називають її однією з найбільш яскравих і гідних на тижні моди в Лондоні. Сукні з пишними спідницями, корсетами, об'ємними рукавами, довгими шлейфами і великими бантами, строгі костюми, піджаки і пальто відрізняє не тільки незвичайний силует, але і фірмовий, переважно квітковий, принт Річарда Куїнна.

Показ нової осінньо-зимової колекції Richard Quinn на Тижні моди в Лондоні (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

Ще одна відмітна риса колекції Richard Quinn, яка привертала загальну увагу – образи з повністю закритими обличчями моделей. Подібний лук дизайнер вже представляв раніше в капсульній колекції, створеної спільно з Matches Fashion.

Моделей для показу Річард Куїнн також підібрав неординарних. Так, відкрила показ супермодель Адвоа Абоа, відома своєю незвичайною зовнішністю, непростим характером і скандальною біографією.

Показ нової осінньо-зимової колекції Richard Quinn на Тижні моди в Лондоні (фото: Kimberley Archer/ theupcoming.co.uk)

Нагадаємо, раніше не менш відомий бренд Burberry представив "бунтарську" колекцію FW 2019/20. На подіумі блищали Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова, Маріякарла Босконо. Цікаво, що саме образ Ірини Шейк для шоу Burberry став одним з найбільш обговорюваних.

Також зазначимо: свою нову колекцію представила і Вікторія Бекхем, захопивши при цьому шанувальників ніжними фото з чоловіком.