Каннський фестиваль 2019: що представить Україна

Міжнародний Каннський фестиваль 2019 відбудеться на Лазурному Березі з 14 по 25 травня. В цьому році змагатися за Золоту пальмову гілку буде Джим Дармуш, Квентін Тарантіно, Петро Альмодовар, Ксав'є Долан, брати Дарденн. У цьому році Україна представить на кінофестивалі дві картини. Про це пише видання Realist.

Перша – це фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва, 26-річного українця кримськотатарського походження. На рахунку молодого режисера – шість короткометражних фільмів і "Додому" – його перша повнометражна картина.

За сюжетом фільму, кримський татарин Мустафа, якого грає актор і режисер Ахтем Сєйтаблаєв, разом зі своїм сином Алімом (непрофесійний актор Ремзі Білялов) їде в окупований Крим, щоб поховати старшого брата, який загинув на Донбасі.

Фільм був знятий у Київській, Миколаївській та Херсонській областях. Герої говорять трьома мовами – кримськотатарською, українською і російською. Сценарій писати Алієву допомогла Марися Нікітюк, а продюсером виступив Володимир Яценко ("Дике Поле").

"Ми рік проводили кастинги, шукали кримськотатарських акторів. Для мене як для кримського татарина це було важливо. Спочатку ми розглядали невідомих акторів, а Ахтема Сєйтаблаєва просили зіграти роль другого плану. Але він прочитав сценарій і сам зголосився пройти кастинг на головну роль. Три раунди і ми його затвердили, і після місяця насичених репетицій приступили до роботи", - розповів Наріман Алієв.

Режисер Наріман Алієв (facebook.com/narik.aliev)

Фільм "Додому" не потрапив в основну конкурсну програму, а в програму "Особливий погляд".

Ще один фільм, який був знятий ізраїльським режисером Дакелем Беренсоном у копродукції з Україною, потрапив у програму короткометражних фільмів.

Фільм "Анна" був знятий українською знімальною групою, події відбуваються на території України, актори говорять українською мовою. У ньому знялися українські актриси Світлана Барандич, Анастасія В'язовська, Ліна Чорнодуб і американський актор Ерік. Р. Гилиет.

За сюжетом фільму, мешканка окупованого Донбасу чує по радіо рекламу про набір жінок для романтичних зустрічей з іноземцем і вирішує спробувати свої сили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найкращі фільми десятиліття.

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