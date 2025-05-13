Канны 2025: все, что нужно знать о 78-м кинофестивале

В Каннах уже ждет победителя "Золотая пальмовая ветвь"

В главную фестивальную резиденцию Каннского кинофестиваля уже доставили самую престижную награду - "Золотую пальмовую ветвь". Как и каждый год, ее изготовили в двух экземплярах.

Первую статуэтку уже передали - ее вручили легенде мирового кино Роберту Де Ниро. "Золотая пальмовая ветвь" (фото: Getty Images)

Почетная награда досталась актеру за вклад в развитие киноискусства: его карьера началась еще в 1960-х, а в активе более 110 фильмов, многие из которых стали классикой.

Другую "Пальму" вручат 25 мая - по итогам главного конкурса.

Жюри возглавит Жюльет Бинош

В этом году председателем жюри стала известная французская актриса Жюльет Бинош. Жюльет Бинош (фото: instagram.com/juliettebinoche)

В составе жюри также:

Холли Берри (США) - актриса, режиссер, лауреат "Оскара"

(США) - актриса, режиссер, лауреат "Оскара" Пайал Кападиа (Индия) - режиссер и сценарист

(Индия) - режиссер и сценарист Альба Рорвахер (Италия) - актриса, звезда артхаусного кино

(Италия) - актриса, звезда артхаусного кино Лейла Слимани (Франция/Марокко) - писательница, журналистка, лауреат литературных премий

(Франция/Марокко) - писательница, журналистка, лауреат литературных премий Дьедонне Хамади (ДР Конго) - режиссер и продюсер

(ДР Конго) - режиссер и продюсер Хон Сансу (Южная Корея) - режиссер, сценарист, признанный автор в мировом кино

(Южная Корея) - режиссер, сценарист, признанный автор в мировом кино Карлос Рейгадас (Мексика) - режиссер

(Мексика) - режиссер Джереми Стронг (США) - актер, в частности известный по сериалу "Наследники".

"Обнаженные" платья под запретом

Организаторы Каннского фестиваля решили ужесточить дресс-код. Отныне на красной дорожке - никакой обнаженности, даже намека. Все слишком открытые или прозрачные платья официально под запретом. Причем новые правила касаются не только дорожки, но и других официальных зон фестиваля.

"В этом году Каннский кинофестиваль четко прописал в своем уставе определенные правила, которые фактически давно действуют. Цель - запрет полной обнаженности на красной дорожке в соответствии с французским законодательством", - указано на официальном сайте события.

Организаторы также отметили, что могут не допустить на мероприятие тех гостей, чья одежда будет мешать другим или создавать дискомфорт в кинозалах. Причиной таких решительных изменений, вероятно, стал скандал на церемонии "Грэмми", где Канье Уэст появился вместе с женой Бьянкой Цензори, которая была практически без одежды.

Основная конкурсная программа

В этом году в оргкомитет поступило рекордное число заявок - почти 3 тысячи. Но в основной конкурс попали только 19 фильмов. Среди них - три французские картины, включая "Досье 137" Доминика Молля.

Среди американских лент:

"Финикийская схема" Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон

Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон "Эддингтон" Ари Астера - в главных ролях Хоакин Феникс и Эмма Стоун.

Также в конкурсную программу вошли:

итальянский байопик "Fuori" о Голиарде Сапиенце

о Голиарде Сапиенце бразильский триллер "Agente Secreto"

японская драма "Renoir"

В частности, покажут новую ленту Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле", а также долгожданную "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом, который лично представит фильм в Каннах.

Тема Украины - в центре внимания

13 мая в рамках 78-го Каннского кинофестиваля состоится специальная программа, посвященная войне России против Украины. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия.

"Этот "День Украины" является напоминанием о стремлении художников, авторов и журналистов рассказать историю этого конфликта в сердце Европы, который уже 3 года влияет на украинский народ и мир. Программа является напоминанием о приверженности Каннского фестиваля и его способности рассказать историю мировых вызовов, которые являются проблемами нашего будущего, через произведения кино", - говорится в сообщении.

В программу вошли три фильма:

"Зеленский" - документальный проект Ива Жолана, Лизы Вапне и Ариан Шемен о пути Владимира Зеленского от комика до президента, который ведет страну во время полномасштабной войны.

В Каннах показали фильм о Зеленском (фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance)