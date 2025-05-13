Канны 2025: все, что нужно знать о 78-м кинофестивале

Каннский кинофестиваль возвращается в 2025 году уже в 78-й раз. Открытие состоится 13 мая, и в течение следующих почти двух недель Канны превратятся в эпицентр мирового киноискусства, где звезды, премьеры и громкие премии снова сойдутся в одной точке.
Что нужно знать о нынешней церемонии - читайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
В главную фестивальную резиденцию Каннского кинофестиваля уже доставили самую престижную награду - "Золотую пальмовую ветвь". Как и каждый год, ее изготовили в двух экземплярах.
Первую статуэтку уже передали - ее вручили легенде мирового кино Роберту Де Ниро.
Почетная награда досталась актеру за вклад в развитие киноискусства: его карьера началась еще в 1960-х, а в активе более 110 фильмов, многие из которых стали классикой.
Другую "Пальму" вручат 25 мая - по итогам главного конкурса.
В этом году председателем жюри стала известная французская актриса Жюльет Бинош.
В составе жюри также:
Организаторы Каннского фестиваля решили ужесточить дресс-код. Отныне на красной дорожке - никакой обнаженности, даже намека. Все слишком открытые или прозрачные платья официально под запретом. Причем новые правила касаются не только дорожки, но и других официальных зон фестиваля.
"В этом году Каннский кинофестиваль четко прописал в своем уставе определенные правила, которые фактически давно действуют. Цель - запрет полной обнаженности на красной дорожке в соответствии с французским законодательством", - указано на официальном сайте события.
Организаторы также отметили, что могут не допустить на мероприятие тех гостей, чья одежда будет мешать другим или создавать дискомфорт в кинозалах. Причиной таких решительных изменений, вероятно, стал скандал на церемонии "Грэмми", где Канье Уэст появился вместе с женой Бьянкой Цензори, которая была практически без одежды.
В этом году в оргкомитет поступило рекордное число заявок - почти 3 тысячи. Но в основной конкурс попали только 19 фильмов. Среди них - три французские картины, включая "Досье 137" Доминика Молля.
Среди американских лент:
Также в конкурсную программу вошли:
В частности, покажут новую ленту Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле", а также долгожданную "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом, который лично представит фильм в Каннах.
13 мая в рамках 78-го Каннского кинофестиваля состоится специальная программа, посвященная войне России против Украины. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия.
"Этот "День Украины" является напоминанием о стремлении художников, авторов и журналистов рассказать историю этого конфликта в сердце Европы, который уже 3 года влияет на украинский народ и мир. Программа является напоминанием о приверженности Каннского фестиваля и его способности рассказать историю мировых вызовов, которые являются проблемами нашего будущего, через произведения кино", - говорится в сообщении.
В программу вошли три фильма:
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Каннского фестиваля, Facebook-страница Посольства Украины во Франции.