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У Каннах роздали "Оскар для блогерів": переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт Степан

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Четвер 19 травня 2022 13:02
У Каннах роздали "Оскар для блогерів": переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт Степан Кіт Степан і Клопотенко отримали престижну премію (Колаж РБК-Україна, Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Каннах пройшла церемонія нагородження World Influencers and Bloggers Awards, яку називають "Оскаром для блогерів". Нагороду вручають самим цитованим, впізнаваним лідерам думки.

Цього року свої нагороди отримали українська співачка Джамала, кулінар Євген Клопотенко і знаменитий кіт Степан з Харкова. Що це за нагорода - читайте нижче.

Нагородження World Influencers and Bloggers Awards 2022 (WIBA) пройшло в Каннах 18 травня. Найвпливовішими та видатними інфлюенсерами названі Хабі Ламі, Ніккі Туторіалс, Магдалина Генеа.

Отримали титули WIBA і представники України - найвідоміший кулінар Євген Клопотенко, співачка Джамала і кіт Степан з Харкова, якого тепер знають у всьому світі.

Церемонія WIBA пройшла вже вчетверте. Цією нагородою відзначають найвидатніші таланти в різних сферах, які висвітлюють найважливіші соціальні аспекти та підсилюють глобальні діалоги в усьому світі.

Це найпрестижніша світова нагорода для кращих лідерів думок. У медіа її називають "Оскар для блогерів".

У Каннах роздали &quot;Оскар для блогерів&quot;: переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт Степан

У Каннах роздали &quot;Оскар для блогерів&quot;: переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт СтепанУ Каннах роздали &quot;Оскар для блогерів&quot;: переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт СтепанФото: Getty Images

Цього року WIBA привернула увагу світу до найважливіших питань сьогодення – цінності людського життя і світу. У світлі шокуючої війни Росії проти України, розпочатої з кричущим порушенням світового порядку, щорічний формат WIBA був змінений на акцію зі збору коштів для українських благодійних організацій, що надають гуманітарну, освітню та психологічну допомогу дітям.

У Каннах роздали &quot;Оскар для блогерів&quot;: переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт СтепанУ Каннах роздали &quot;Оскар для блогерів&quot;: переможцями стали Клопотенко, Джамала і кіт Степан

Фото: Getty Images

"Сьогодні, як ніколи раніше, інфлюенсери повинні розуміти свою відповідальність за контент. У ситуації, що відбувається в Україні та світі, багато інфлюенсерів усвідомили, що вони більше не належать собі та що вони стали суспільно важливими. Епоха усвідомлення настала, і вона повинна змінити світ на краще. Наша асоціація і я твердо віримо в це", - сказала засновниця WIBA Марія Гражина Чаплін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кіт Степан з Харкова став світовою зіркою.

А також розповідали про те, що в Україні з'явився пес, якого тепер знають абсолютно всі.

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Оскар награда Джамала Евгений Клопотенко
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