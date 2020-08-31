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Школи через карантин можуть самостійно переносити канікули, - МОН

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 14:15
Школи через карантин можуть самостійно переносити канікули, - МОН
Фото: школам рекомендували самостійно визначатися з канікулами (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з карантином в Україні школам рекомендується самостійно приймати рішення про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.

Про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет.

За його словами, міністерство рекомендує школам реалізувати автономне право та визначити особливості організації освітнього процесу.

"Одночасно керівникам навчальних закладів рекомендовано запровадити гнучку структуру освітнього процесу. При цьому, потрібно передбачити можливість внесення змін у терміни канікул, початку і завершення навчальних семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації", - заявив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним. На сьогодні такий карантинний режим встановлено у 19 адміністративних зонах.

Також Шкарлет розповів, що в рамках організації роботи їдалень у школах на час карантину в Україні рекомендується встановити сендвічний тип харчування.

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