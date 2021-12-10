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"Україна" та "Україна24" ведуть проукраїнську редакційну політику, - Белянський

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 16:40
"Україна" та "Україна24" ведуть проукраїнську редакційну політику, - Белянський
Автор: Артем Горовенко

Телеканали "Україна" та "Україна24" роблять все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні і ведуть виключно проукраїнську редакційну політику.

Про це заявив член наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський в інтерв’ю "Детектор Медіа".

"Ми робитимемо все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні. Нагадаю, медійний бізнес групи SCM працює в інтересах України та українського суспільства", - зазначив він.

За його словами, редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" - проукраїнська.

"Сильна, незалежна та суверенна Україна - наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну - війною, анексію - анексією, окупацію - окупацією, агресію - агресією", - зазначив член наглядової ради МГУ.

Белянський також наголосив, що медіабізнес SCM побудований на принципах повної прозорості та на дотриманні журналістських стандартів. А акціонер жодним чином не втручається в редакційну політику медіа.

"Рінат Ахметов не втручається в редакційну політику каналів і вважає свободу слова найвищою цінністю. Тому я абсолютно переконаний, що у питанні захисту інституту свободи слова акціонер завжди буде на боці журналістів. Мова не про наші конкретні канали, мова про сам захист такого громадського інституту", - наголосив Дмитро Белянський.

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Рінат Ахметов бизнес
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