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Канадская модель украинского происхождения стала лицом новой коллекции украшений от мирового бренда (видео)

Дарья Вербова (фото: официальный сайт Gucci)
Автор: Юлия Любченко

Канадская топ-модель украинского происхождения Дарья Вербова вернулась в модельную карьеру и стала лицом ювелирных изделий Gucci.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бренда.

Дарья Вербова стала лицом коллекции украшений от Gucci

Вербова стала лицом коллекции высокого ювелирного искусства Gucci и снялась в соблазнительном и одновременно эстетическом ролике в бассейне.

Этот ролик показывает ювелирные изделия Gucci из разных камней. Основное внимание в рекламе уделено колье, которое сияют на солнце.

"Дарья Вербова з Дэвидом Симсом в изысканных изделиях ручной работы из коллекции "Gucci Allegoria High Jewelry" в последней кампании творческого директора Сабато Де Сарно, объединяющего людей, которых он встретил на старте", - пишет бренд под этим видео.

Gucci представляют новую главу истории, посвященную коллекции высокого ювелирного искусства - свидетельство уникального мастерства, артистизма и внимания к деталям.

Дарья Вербова рекламирует украшения Gucci (фото: instagram.com/guccibysabatods)

Смыслы коллекции передаются сквозь портреты Дарьи Вербовой в Лос-Анджелесе. В кампании представлены изделия из линейки "Gucci Allegoria" - это последняя коллекция изысканных ювелирных украшений бренда, которые отражают преобразование природы из-за непрерывного изменения времен года.

Стоит отметить, что для 40-летней модели такая съемка очень смелый шаг, но это оправдано и это можно увидеть на видео и фото.

Также интересен тот факт, что Дария совсем пассивно ведет свои социальные сети. В ее профиле в Instagram можно увидеть только черно-белые или очень старые кадры.

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