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Канадська модель українського походження стала обличчям нової колекції прикрас від світового бренду (відео)

Дарія Вербова (фото: офіційний сайт Gucci)
Автор: Юлія Любченко

Канадська топ-модель українського походження Дарія Вербова повернулась у модельну кар’єру та одразу стала обличчям ювелірних виробів Gucci.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бренду.

Дарія Вербова стала обличчям колекції прикрас від Gucci 

Вербова стала обличчям колекції високого ювелірного мистецтва Gucci та знялась у звабливому та водночас естетичному ролику у басейні. 

Цей ролик показує ювелірні вироби Gucci з різного каміння. Основна увага у рекламі приділена кольє, яке сяє на сонці. 

"Дар'я Вербова з Девідом Сімсом у вишуканих виробах ручної роботи з колекції "Gucci Allegoria High Jewelry" в останній кампанії творчого директора Сабато Де Сарно, який об'єднує людей, яких він зустрів на старті", - пише бренд під цим відео.

Gucci представляють нову главу історії, присвячену колекції високого ювелірного мистецтва - свідчення унікальної майстерності, артистизму та уваги до деталей.

Дарія Вербова рекламує прикраси Gucci (фото: instagram.com/guccibysabatods)

Сенси колекції передаються через портрети Дарії Вербової у Лос-Анджелесі. У кампанії представлені вироби з лінійки "Gucci Allegoria" - це остання колекція вишуканих ювелірних прикрас бренду, що відображає перетворення природи через невпинну зміну пори року.

Варто зазначити, що для 40-річної моделі така зйомка є дуже сміливим кроком, але це виправдано і це можна побачити на відео та фото. 

Також цікавим є той факт, що Дарія зовсім пасивно веде свої соціальні мережі. У її профілі в Instagram можна побачити лише чорно-білі або дуже старі кадри.

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