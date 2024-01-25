Канадська модель українського походження стала обличчям нової колекції прикрас від світового бренду (відео)

Канадська топ-модель українського походження Дарія Вербова повернулась у модельну кар’єру та одразу стала обличчям ювелірних виробів Gucci.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бренду.
Вербова стала обличчям колекції високого ювелірного мистецтва Gucci та знялась у звабливому та водночас естетичному ролику у басейні.
Цей ролик показує ювелірні вироби Gucci з різного каміння. Основна увага у рекламі приділена кольє, яке сяє на сонці.
"Дар'я Вербова з Девідом Сімсом у вишуканих виробах ручної роботи з колекції "Gucci Allegoria High Jewelry" в останній кампанії творчого директора Сабато Де Сарно, який об'єднує людей, яких він зустрів на старті", - пише бренд під цим відео.
Gucci представляють нову главу історії, присвячену колекції високого ювелірного мистецтва - свідчення унікальної майстерності, артистизму та уваги до деталей.
Дарія Вербова рекламує прикраси Gucci (фото: instagram.com/guccibysabatods)
Сенси колекції передаються через портрети Дарії Вербової у Лос-Анджелесі. У кампанії представлені вироби з лінійки "Gucci Allegoria" - це остання колекція вишуканих ювелірних прикрас бренду, що відображає перетворення природи через невпинну зміну пори року.
Варто зазначити, що для 40-річної моделі така зйомка є дуже сміливим кроком, але це виправдано і це можна побачити на відео та фото.
Також цікавим є той факт, що Дарія зовсім пасивно веде свої соціальні мережі. У її профілі в Instagram можна побачити лише чорно-білі або дуже старі кадри.
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