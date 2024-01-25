ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канадская модель украинского происхождения стала лицом новой коллекции украшений от мирового бренда (видео)

Четверг 25 января 2024 16:34
UA EN RU
Канадская модель украинского происхождения стала лицом новой коллекции украшений от мирового бренда (видео) Дарья Вербова (фото: официальный сайт Gucci)
Автор: Юлия Любченко

Канадская топ-модель украинского происхождения Дарья Вербова вернулась в модельную карьеру и стала лицом ювелирных изделий Gucci.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бренда.

Дарья Вербова стала лицом коллекции украшений от Gucci

Вербова стала лицом коллекции высокого ювелирного искусства Gucci и снялась в соблазнительном и одновременно эстетическом ролике в бассейне.

Этот ролик показывает ювелирные изделия Gucci из разных камней. Основное внимание в рекламе уделено колье, которое сияют на солнце.

"Дарья Вербова з Дэвидом Симсом в изысканных изделиях ручной работы из коллекции "Gucci Allegoria High Jewelry" в последней кампании творческого директора Сабато Де Сарно, объединяющего людей, которых он встретил на старте", - пишет бренд под этим видео.

Gucci представляют новую главу истории, посвященную коллекции высокого ювелирного искусства - свидетельство уникального мастерства, артистизма и внимания к деталям.

Канадская модель украинского происхождения стала лицом новой коллекции украшений от мирового бренда (видео)Канадская модель украинского происхождения стала лицом новой коллекции украшений от мирового бренда (видео)

Дарья Вербова рекламирует украшения Gucci (фото: instagram.com/guccibysabatods)

Смыслы коллекции передаются сквозь портреты Дарьи Вербовой в Лос-Анджелесе. В кампании представлены изделия из линейки "Gucci Allegoria" - это последняя коллекция изысканных ювелирных украшений бренда, которые отражают преобразование природы из-за непрерывного изменения времен года.

Стоит отметить, что для 40-летней модели такая съемка очень смелый шаг, но это оправдано и это можно увидеть на видео и фото.

Также интересен тот факт, что Дария совсем пассивно ведет свои социальные сети. В ее профиле в Instagram можно увидеть только черно-белые или очень старые кадры.

Раньше мы рассказывали о секрете стройной фигуры Виктории Бекхэм.

Также читайте наш материал о том,как выглядит и чем сейчас занимается Кристен Пазик.

Читайте РБК-Украина в Google News
бренди Красота
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба