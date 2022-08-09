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У Сакському районі Криму оголосили евакуацію після вибухів на авіабазі

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Крим, Вівторок 09 серпня 2022 17:06
У Сакському районі Криму оголосили евакуацію після вибухів на авіабазі Фото: у Сакському районі Криму оголосили евакуацію після вибухів на авіабазі (скріншот відео)
Автор: Іван Носальський

Після вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму так звана "влада Сакського району" оголосила евакуацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі ТАСС заявили в "єдиній черговій диспетчерській службі району".

"У нас зараз оповіщення громадян йде про евакуацію", - розповіли в "службі".

При цьому "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що після інциденту на аеродромі евакуйовано близько 30 людей.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму прогриміли гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Більш детально про вибухи в Криму можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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