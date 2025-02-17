"Камень, бумага, ножницы": где смотреть фильм онлайн и почему он - уже легендарный

Как и где смотреть фильм "Камень, бумага, ножницы"

Посмотреть фильм "Камень, бумага, ножницы" можно совершенно бесплатно на официальном YouTube-канале BAFTA, а также у нас на сайте прямо сейчас.

Это прекрасная возможность оценить сильную и эмоциональную работу украинских и британских кинематографистов, не выходя из дома.

Почему надо посмотреть фильм "Камень, бумага, ножницы"

В основе сюжета лежат реальные события, развернувшиеся в Украине с началом полномасштабной войны.

Главный герой, 18-летний Иван (Александр Рудинский), живет на востоке Украины. Его отец (Сергей Калантай) - хирург, который с первых дней российского вторжения непрерывно оперирует раненых военных и гражданских в импровизированном бункере.

Однако информация о подземном госпитале доходит до российских оккупантов. Чтобы защитить свою семью, отца и раненых, Иван вынужден взять в руки оружие и стать на защиту самого дорогого.

Также в фильме снялись Юрий Радионов и Александр Яценко.

Фильм "Камень, бумага, ножницы" - это история о мужестве, выборе и цене мира. Это рассказ о моральных испытаниях, с которыми сталкиваются обычные украинцы в условиях войны, о силе духа и готовности бороться за свою землю и близких.

Благодаря сотрудничеству украинских актеров и британского режиссера Франца Бома, мир получил сильный и правдивый рассказ об украинской реальности, который оставляет глубокий след в сердце каждого зрителя.

Интересно, что оценка картины на IMDb по состоянию на сегодня составляет 8,9 из 10. Это свидетельствует об "исключительном качестве" ленты (имеет очень высокий уровень режиссуры, актерской игры, сценария и других аспектов кинопроизводства). Часто фильмы с такой оценкой признаются легендарными, одними из лучших в своем жанре или даже в кинематографе в целом.