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Камери спостереження на дорогах налаштовують на нове порушення: затор тепер не об'їдеш

Автор: Світлана Мащенко

У поліції вже почали переналаштовувати камери для автоматичної фіксації порушень ПДР. Нововведення дозволить виявляти тих порушників, які полюбляють кататися по смузі для руху громадського транспорту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пристрій зможе бачити авто, яке їде по смузі для громадського транспорту або припарковано на ній.

У поліції кажуть, що зараз розробляють цей алгоритм, і тестують його. Поки що жодної камери такої немає.

"Смуга громадського транспорту, а також стоянка-зупинка на смузі громадського транспорту, а також проїзд на заборонений сигнал світлофора", - каже Олександр Білошицький, перший заступник керівника патрульної поліції Києва.

Журналісти лише за хвилину "зловили" чотири таких порушники. Але найбільше таких у годину пік, деякі просто не встигають перебудовуватися. Тепер така недбалість або бажання об'їхати затор буде каратися.

Штраф за таке порушення становитиме 510 грн.

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