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Камеры наблюдения на дорогах настраивают на новое нарушение: пробку теперь не объедешь

Автор: Светлана Мащенко

В полиции уже начали перенастраивать камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД. Нововведение позволит выявлять тех нарушителей, которые полюбляют кататься по полосе для движения общественного транспорта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Устройство сможет видеть авто, которое едет по полосе для общественного транспорта или припарковано на ней.

В полиции говорят, что сейчас разрабатывают этот алгоритм, и тестируют его. Пока что ни одной камеры такой нет.

"Полоса общественного транспорта, а также стоянка-остановка на полосе общественного транспорта, также проезд на запрещенный сигнал светофора", - - говорит Александр Билошицкий, первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева.

Журналисты лишь за минуту "поймали" четыре таких нарушителя. Но больше всего таких в час пик, некоторые просто не успевают перестраиваться. Теперь такая небрежность или желание объехать пробку будет наказываться.

Штраф за такое нарушение составит 510 грн.

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