Камери на дорогах працюватимуть по всій Україні: у МВС зробили заяву

Автофіксація порушень ПДР в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні планують збільшити кількість камер авто- і відеофіксації порушень ПДР, які встановлять на дорогах у всіх областях.

Про це 25 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у своєму Twitter.

Чиновник зазначив, що система відеофіксації на практиці показала свою ефективність, оскільки за п'ять місяців роботи камер на дорогах майже на 30% знизилася кількість постанов про порушення: з 398410 у червні до 118734 у жовтні.

"Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює!" - заявив Аваков.

Так, зараз вже працюють 45 камер, ще 220 буде до кінця цього року, плюс 300 камер планують закупити і встановити у 2021 році в містах по всій країні.

"Контролюємо ПДР - рятуємо життя!" - резюмував Аваков.

Автофіксація порушень ПДР - в Україні з'явиться ще більше камер на дорогах (фото: twitter.com/AvakovArsen)

Раніше повідомлялося, що з 19 листопада система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати водіїв "євроблях". Як пояснили у МВС, якщо власник "євробляхи" громадянин України відмовиться сплатити штраф, то документи передадуть за загальною процедурою для арешту майна або банківських рахунків.

Нагадаємо, що в Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху, які стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів.