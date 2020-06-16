Найсенсаційніші порушення ПДР, які зняли камери автофіксації

Найсенсаційніші порушення ПДР (колаж: РБК-Україна)

Водії-порушники ПДР поповнили бюджет на семизначну цифру завдяки системі автоматичної фіксації

У Києві та області з 1 червня 2020 запустили систему камер автоматичної фото і відеофіксації порушень ПДР. За два тижні українським "шумахерам" вдалося встановити ряд рекордів, а потім їх знову побити. Не обійшлося і без радянського автопрому - старенькі "Жигулі" також проїхалися з вітерцем. Підбірка найбільш сенсаційних порушень на дорогах столиці та області - в матеріалі Styler.

Так, всього за півмісяця українцям вдалося порушити швидкісний режим майже півмільйона разів - точніше 450 тисяч. Іноді водії їхали так швидко, що швидкість наближалася до верхнього порогу "можливостей" приладу, пише 112 Україна.

Цікаво, що заступник міністра МВС Антон Геращенко відзвітував про поступове зниження кількості порушень швидкості завдяки новим приладам - з 57,8 тисяч у перший день до 37,2 тисяч на третій.

Абсолютний рекордсмен - Volkswagen Touareg - 237 км/год

11 червня Volkswagen Touareg на київських номерах пронісся зі швидкістю 237 км/год по трасі Київ - Харків - Довжанський. Цікаво, що "поріг" камер за стандартом - 240 кілометрів.

Інші "призери" і "злісні порушники"

Друге місце зайняв Audi Q5, який "поклав стрілку" на приладах до 224 км/год. "Бронзу" отримав Mercedes S63, що розігнався серед білого дня до 217 км/год.

Цікаво, що всі ці рекорди поставили саме на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де максимально допустима швидкість складає 110 км/год.

А ось деякі водії стали найбільш "злісними" порушниками. Так Mazda 3 (5 червня) і Peugeot Partner (9 червня) вдалося потрапити на прилади з перевищенням 13 разів за одну добу.

"Жигулі" накаталися на дев'ять штрафів

Легенді радянського автопрому вдалося стати героєм траси М05 Київ - Одеса з допустимою швидкістю 50 км/год. На камери фіксації водій попався дев'ять разів, і тепер йому прийде багато "листів щастя".

"Жигулі" потрапили в число систематичних порушників (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Відзначимо, що за перші 10 днів роботи завдяки роботі камер автоматичної фіксації порушень ПДР було сплачено понад 7 тисяч штрафів на суму понад 1,3 млн гривень.

А ось на жвавому проспекті Перемоги камери не поставили. Там нещодавно сталася страшна ДТП з молодим гонщиком, який вирішив позмагатися з товаришем і розбився на величезній швидкості.

Раніше в МВС показали повчальне відео, як українським "шумахерам" приносять листи щастя.

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Автор: Светлана Мащенко