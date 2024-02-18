"Камеры любят меня". 49-летняя экс-жена Кличко возобновила модельную карьеру

Наталья Егорова снова стала моделью

Так, женщина заключила контракт с агентством MGM Models. Представители предложили ей вернуться к моделингу через ее соцсети.

Сообщить радостную новость Егорова решила, опубликовав фотографию, на которой она позирует в черном платье с обнаженной спиной.

Наталья Егорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Как призналась Наталья, раньше все свое время она уделяла воспитанию детей, однако теперь у нее появилась возможность вернуться к любимому делу.

"Я люблю камеры, а камеры любят меня. Раньше у меня было мало времени на такую работу, ведь я воспитывала троих детей. Теперь они уже взрослые. Я наконец-то снова могу делать то, что мне нравится", - написала бывшая политика.

По словам Егоровой, она готова начать новую страницу жизни и возвращение в моделинг - это ее подарок себе на день рождения.

"Я люблю свой возраст. Глаза старших женщин могут рассказывать истории, в них можно прочитать мудрость и жизненный опыт. Модельный бизнес хорошо сочетается с моей новой жизнью и моим новым "я", и это - мой подарок себе на день рождения", - пояснила женщина.