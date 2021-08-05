У Кам'янському 12-річна дівчинка померла, випавши з першого поверху: деталі загадкової трагедії
У Кам'янському Дніпропетровської області 12-річна школярка випала з вікна першого поверху і померла.
Про це повідомляє місцевий ресурс "Дніпро Оперативний".
Відомо, що трагедія трапилася в середу 4 серпня близько 15:00 на проспекті Ювілейний. Повідомляється, що учениці шостого класу раптово стало погано, що призвело до падіння з вікна першого поверху.
Попередньо відомо, що у дівчинки давно були серйозні проблеми з серцем і нирками. У неї міг статися серцевий напад.
На місці події працювали поліцейські, всі деталі того, що сталося, з'ясовуються.
ССЗ - головна причина смертності в усьому світі
Відзначимо, що серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смертності та інвалідності населення в більшості країн світу.
І якщо в розвинених країнах світу кількість смертей від ССЗ знижується, то в інших стрімко зростає. Україна - в числі останніх.
При цьому серцево-судинні хвороби "молодіють", а випадки смерті від них дітей стають більш частими.
Відзначимо, що не так давно у Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху. Вона не отримала жодного перелому.
Раніше ми писали, що у Львові з вікна випала дворічна дівчинка. У трагедії звинуватили матір дитини, яка могла викинути її.
Також повідомлялося, що в Італії на святкуванні весілля трагічно загинув трирічний українець.