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У Львові мати викинула з вікна 2-річну доньку: що відомо

Новость на русском → Львів, Понеділок 10 травня 2021 11:17
У Львові мати викинула з вікна 2-річну доньку: що відомо Колаж РБК-Україна: Мати викинула дитину з вікна у Львові
Автор: Світлана Мащенко

У Львові мати викинула з вікна багатоповерхівки дворічну дитину. Малятко загинуло від отриманих травм, а пізніше з'ясувалося, що жінка психічно нездорова.

Про це пише varta1.com.ua.

Повідомляється, що трагічний випадок стався вранці в понеділок, 10 травня, в мікрорайоні Рясне.

"По вул. Шевченка, 392 випала з вікна восьмого поверху дворічна дитина - померла", - йдеться в повідомленні.

У поліції попередньо з'ясували, що до смерті дитини може бути причетна її рідна мати, яка і викинула малюка з вікна багатоповерхівки.

"Сьогодні, 10 травня, близько 8:30, в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина", - розповіли в прес-службі поліції.

У Львові мати викинула з вікна 2-річну доньку: що відомо

Фото: У Львові загинула дівчинка при падінні з вікна 8-го поверху (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохоронці затримали матір малюка. Їй інкримінують ст. 115 КПК України (Умисне вбивство).

"Є проблеми з жінкою - психічно хвора. "- йдеться в повідомленні.

Всі обставини трагедії зараз встановлюються.

Раніше ми писали, що в Італії на весіллі трагічно загинув 3-річний українець. Пізніше стали відомі подробиці трагедії.

Також повідомлялося, що у Києві дитина померла на процедурі в лікарні. У смерті малюка звинувачують лікарів.

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