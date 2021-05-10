У Львові мати викинула з вікна 2-річну доньку: що відомо

У Львові мати викинула з вікна багатоповерхівки дворічну дитину. Малятко загинуло від отриманих травм, а пізніше з'ясувалося, що жінка психічно нездорова.

Про це пише varta1.com.ua.

Повідомляється, що трагічний випадок стався вранці в понеділок, 10 травня, в мікрорайоні Рясне.

"По вул. Шевченка, 392 випала з вікна восьмого поверху дворічна дитина - померла", - йдеться в повідомленні.

У поліції попередньо з'ясували, що до смерті дитини може бути причетна її рідна мати, яка і викинула малюка з вікна багатоповерхівки.

"Сьогодні, 10 травня, близько 8:30, в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина", - розповіли в прес-службі поліції.

Фото: У Львові загинула дівчинка при падінні з вікна 8-го поверху (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохоронці затримали матір малюка. Їй інкримінують ст. 115 КПК України (Умисне вбивство).

"Є проблеми з жінкою - психічно хвора. "- йдеться в повідомленні.

Всі обставини трагедії зараз встановлюються.