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В Каменском 12-летняя девочка умерла, выпав с первого этажа: детали загадочной трагедии

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Каменское, Четверг 05 августа 2021 13:58
В Каменском 12-летняя девочка умерла, выпав с первого этажа: детали загадочной трагедии Коллаж РБК-Украина: В Каменском 12-летняя девочка умерла, выпав с первого этажа
Автор: Светлана Мащенко

В Каменском Днепропетровской области 12-летняя школьница выпала из окна первого этажа и умерла.

Об этом сообщает местный ресурс "Днепр Оперативный".

Известно, что трагедия случилась в среду 4 августа около 15:00 на проспекте Юбилейный. Сообщается, что ученице шестого класса внезапно стало плохо, что привело к падению из окна первого этажа.

Предварительно известно, что у девочки давно были серьезные проблемы с сердцем и почками. У нее мог случиться сердечный приступ.

На месте происшествия работали полицейские, все детали случившегося выясняются.

ССЗ - главная причина смертности во всем мире

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности и инвалидности населения в большинстве стран мира.

И если в развитых странах мира количество смертей от ССЗ снижается, то в других стремительно растет. Украина - в числе последних.

При этом сердечно-сосудистые болезни "молодеют", а случаи смерти от них детей становятся более частыми.

Отметим, что не так давно в Днепре 5-летняя девочка чудом выжила, выпав с шестого этажа. Она не получила ни одного перелома.

Ранее мы писали, что во Львове из окна выпала двухлетняя девочка. В трагедии обвинили мать ребенка, которая могла выбросить его.

Также сообщалось, что в Италии на праздновании свадьбы трагически погиб трехлетний украинец.

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