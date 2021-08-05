В Каменском 12-летняя девочка умерла, выпав с первого этажа: детали загадочной трагедии

В Каменском Днепропетровской области 12-летняя школьница выпала из окна первого этажа и умерла.

Известно, что трагедия случилась в среду 4 августа около 15:00 на проспекте Юбилейный. Сообщается, что ученице шестого класса внезапно стало плохо, что привело к падению из окна первого этажа.

Предварительно известно, что у девочки давно были серьезные проблемы с сердцем и почками. У нее мог случиться сердечный приступ.

На месте происшествия работали полицейские, все детали случившегося выясняются.

ССЗ - главная причина смертности во всем мире

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности и инвалидности населения в большинстве стран мира.

И если в развитых странах мира количество смертей от ССЗ снижается, то в других стремительно растет. Украина - в числе последних.

При этом сердечно-сосудистые болезни "молодеют", а случаи смерти от них детей становятся более частыми.