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У Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху: жодного перелому

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Дніпро, Вівторок 08 червня 2021 12:54
У Дніпрі 5-річна дівчинка дивом вижила, випавши з шостого поверху: жодного перелому Колаж РБК-Україна: Дитина випала з вікна в Дніпрі і дивом вижила
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і залишилася жива. Лікарі кажуть, що на тілі дитини жодного перелому, що можна вважати справжнім дивом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Імовірно, дитину врятували мотузки для білизни, які були натягнуті на нижніх поверхах. Саме це сповільнило падіння.

Все сталося, поки мама була у ванній. Дитина в цей час прокинулася і пішла до вікна, яке було прочинене. Дівчинка сперлася на антимоскітну сітку і полетіла вниз.

Очевидці події викликали швидку допомогу. Дівчинка зараз перебуває в реанімації, але її життю нічого не загрожує. Малятко в свідомості, проте нічого не пам'ятає з події.

Тим часом поліція розслідує всі обставини НП. Тим більше, що сім'я перебуває на обліку, як така, що опинилася в складних обставинах.

"Черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Пошкодження внутрішніх органів, або переломів кісток у дитини немає. Враховуючи ось ці обставини травми, це можна вважати дивом для неї", - говорить директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

Відео: У Дніпрі дівчинка вижила, впавши з шостого поверху (ТСН)

Зазначимо, що нещодавно схожа ситуація трапилася з трирічною дитиною у Вінниці, яка випала з п'ятого поверху, але дивом вижила, зачепившись за білизняні мотузки на першому поверсі.

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