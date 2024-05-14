Каменских обратилась к хейтерам, назвавших ее "толстой"

Исполнительница ответила на критику своей внешности

Так, звезда опубликовала ролик с тренировки и написала, что "пошла заниматься спортом, потому что ей написали, что она снова толстая".

"Была действительно толстая - не нравилась, потому что толстая, похудела - лучше было с пышными формами. В общем, оценивать людей по внешним данным - это привычка, видимо, еще с советского и пост-советского угнетающего общества", - написала Каменских.

"Оценить, унизить, сравнивать, кто лучшую "оценку" получил, и почему всего лишь "4-ка", не "5-ка" как у самой лучшей и "самой успешной отличницы класса/школы", - добавила она.

На момент советского общества, говорит артистка, все было одинаковым, без возможности самовыражения и проявления, "ведь личность под гнетом оценивания, сравнения и осуждения за то, что она не такая как все - становится более закрытой, зависит от влияния "кого-то сверху" и абсолютно инертной".

Также Настя отметила, что это нормально нравиться кому-то и наоборот, ведь каждый имеет право на свое мнение и предпочтения, "но форма, в которой выражать свое мнение, зависит от воспитания и внутреннего состояния".

А спортом, говорит Настя, она занимается не только из-за желания внешне совершенствоваться, но и для внутренней энергии, силы и вдохновения.

"Регулярные занятия стимулируют выделение гормонов счастья, которые поддерживают нас и нашу жизнедеятельность изнутри. А после тренировки иду готовиться к интервью зарубежным СМИ, хочу продолжать свое дело и сделать все, чтобы ни у кого больше не возникал вопрос, продолжается ли еще у нас война", - подытожила звезда.