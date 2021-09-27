Каменських розповіла про дружбу з Успенською: "людина поцілована Богом"

Настя Каменських стала запрошеною зіркою на концерті російської співачки Любові Успенської, яка виступала в Києві в Палаці "Україна" 19 вересня. Українська артистка заявила, що вона дуже пишається тим, що дружить із зіркою шансону.
Про це Каменських розповіла в Instagram.
"Я говорила сьогодні, що це людина поцілована Богом. Для мене це величезна історія. Для мене це здійснення однієї з мрій", - заявила Каменських.
Вона також додала, що пишається тим, що їй вдалося заспівати з Любов'ю Успенською.
"Як трепетно і хвилююче через кілька років знову зустрітися і заспівати в дуеті цю чуттєву пісню - "Ти ж не забув", - зазначила вона.
Зазначимо, що Успенська досить часто виступає в Україні при повних залах, але вона відвідувала окупований Росією Крим.
Крім того, Успенська підтримувала агресію РФ проти України і заступалася за прихильників бойовиків на Донбасі, а також вона публічно висловлювала симпатії Путіну.
Цікаво, що після цього ніяких заборон і санкцій щодо співачки не вводилися, і вона вільно відвідує Україну. У неї були концерти в Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі, Херсоні та в Запоріжжі.
Нагадаємо, Настя Каменських поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
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