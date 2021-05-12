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"Кам'яний вік": Укрзалізниця потрапила в скандал через станцію під Києвом

Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця потрапила в скандал через величезні черги до каси, які постійно утворюються на станції Буча, що під Києвом. Справа в тому, що на станції працює тільки одна каса, що призводить до стовпотворіння.

Про це розповів чоловік на ім'я Кирило Кухельний в Facebook.

"З 2019 року залишаються заявки на гарячу лінію "Укрзалізниці", щоб працювали 2 каси. На годиннику 7:25 і позаду мене черга аж до шляхів. Доки. Станція Буча. Будній день", - пише користувач мережі.

Фото: величезні черги до каси Укрзалізниці в Бучі (facebook.com/kukhelnyi)

Користувачі мережі підтримали обурення чоловіка, назвавши те, що відбувається "кам'яним віком".

  • Вони відкрили би ще касу, але не вигідно. Черги тільки години з 7 ранку до 8. А касиру треба платити 11 годин.
  • Кам'яний вік.
  • А кондуктор на турнікеті ще кричить, на на наступній поїдеш, якщо черга.
  • Жах.
  • У годину пік тоді можна дві каси відкривати, потім додому йти спати.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця анонсувала відразу кілька нововведень.

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